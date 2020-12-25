萊豬將開放進口 盧秀燕視察攤商肉品產地標示

明年元旦起將開放含萊克多巴胺美豬進口，台中市長盧秀燕今天到北屯區東光市場視察肉攤產地標示張貼情形時表示，將全力輔導及查核肉品產地標示，讓市民安全飲食、安心消費。

因應萊豬開放進口，盧秀燕上午率隊前往東光市場視察，逐攤檢視產地標示張貼情形。台中市政府表示，已在全市設立33處肉品產地標示示範區，要求業者標示來源，守護市民食安。

盧秀燕檢視後確認各攤都有張貼「牛哥豬弟」肉品產地標示貼紙，她除感謝攤商與市府站在一起，一同捍衛市民食的安全，並提醒消費者認明產地標示，品嚐在地好吃、健康又實在的肉品，不少攤商也熱情比讚，高喊「支持國產豬」、「絕不販賣萊豬」。

對於中央公告自明年元旦起豬肉及其相關產製品應標示原產地，盧秀燕表示，中市府全體動員深入各場域輔導，辦理多場教育訓練，更全國首創修正「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，民眾如檢舉含萊克多巴胺或其他乙型受體素豬肉食品違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額7成獎金。

盧秀燕指出，市府已規劃「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，整合全府29個局處共同推動「拒食瘦肉精五要護健康」5大強化作為，預計明年擴充10倍查驗量，嚴格把關不妥協；尤其針對校園食安，校園營養午餐絕對不可以使用國外豬肉，市府已完成團膳業者契約，只能採用國產豬。

台中市衛生局說明，明年市府將再加強輸入業及其冷凍倉儲源頭把關，無預警抽驗查核肉品瘦肉精及標示，違法將嚴懲重罰；衛生局也提醒消費者選購肉品可注意商品保存條件、包裝及標示完整性，保障自身權益。