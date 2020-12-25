愛健保做功德 南投鹿谷阿嬤已93歲竟生平第一次用健保

高齡93歲的阿嬤劉陳采蘋，視力、聽力都很棒，尤其記憶力更佳，早期受過日本教育，現在頭腦清楚還會認字寫字，身體勇健到從未使用過健保，日前在家人陪同下來到竹山秀傳醫院健檢，院方才發現阿嬤竟然是第一次使用健保就診，決定上午致贈紅包，表揚她做到「愛健保做功德」。

竹山秀傳醫院指出，阿嬤育有四個女兒，現與大女婿居住於鹿谷鄉小半天，子孫滿堂，早餐總是吃的特別豐盛，午餐特別喜歡吃蔬果等相當注重均衡飲食，並隨時注意保養身體，家人表示阿嬤已經93歲，是耳聰目明「老康健」，很少有不適，更特別的是，吃龍眼、荔枝等水果，都不用家屬協助去籽，都能自己享用。

日前93歲的阿嬤劉陳采蘋，來竹山秀傳醫院體檢時，大家才發現她第一次用健保，院長謝輝龍說，阿嬤所繳的健保費，反而可以幫助其他的重症患者，阿嬤也算是做功德，讓健康的人幫助生病的人，做到「愛健保做功德」，因為發揮健保互助價值，不論男女老幼，都可以盡一己之力。