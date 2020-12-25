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南投市從「鎮」升格滿40年 送出400碗南投意麵慶祝

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投傳統市場慶祝百年，今天送出400碗南投意麵，吸引民眾排隊品嘗南投道地美食。圖／南投市公所提供
南投傳統市場慶祝百年，今天送出400碗南投意麵，吸引民眾排隊品嘗南投道地美食。圖／南投市公所提供

南投市從「南投鎮」升格縣轄市滿40年，也是南投傳統市場成立100周年，南投市公所今天舉辦慶祝活動，南投傳統市場內的「友德意麵」免費送400碗意麵，吸引民眾大排長龍，一起品嘗這道最具代表性的南投小吃，為南投市升格慶生。

南投市公所表示，南投地名來自平埔洪雅族南投社，在清康熙年間就有漢人入墾；日治時期改為台中縣南投堡、南投廳南投堡，也是廳治所在，光復後改為台中縣南投區南投鎮，1950年改為南投縣南投鎮，1981年南投鎮升格為「南投市」。

南投市升格和百年市場慶生，由南投傳統市場打頭陣，南投市長宋懷琳和民眾一起切蛋糕，現場還有蔬菜水餃特賣，買就送壽桃1顆，叫賣聲此起彼落。市場內的友德意麵也免費送400碗意麵，吸引民眾大排長龍。張姓市民說，南投意麵簡單美味，讓他百吃不厭，得知今天由意麵大放送，特地從台中趕回南投排隊，和大家一起品嘗意麵好滋味。

南投市中山公園舉辦小農市集、草地音樂會中，中山公園已有百年歷史，是南投市最大的公園綠地，今天成了南投市民休閒市集，市公所準備茶席，搭配客家、原住民及新住民特色點心，以及南投市民最歡迎的意麵，現場消費或是打卡，還有贈送金牛角一盒，品嘗美食之餘，欣賞表演團體熱力演出，增添耶誕節歡樂氣氛。

南投市公所也搭配播放鳳飛飛、鍾鎮濤主演的愛情電影「風兒踢踏踩」，讓民眾透過電影畫面，感受40年前南投鎮升格縣轄市，台灣社會的風土民情。

南投市傳統市場是民眾採買蔬菜魚肉等生活食品最重要的市集，也孕育出南投意麵這道代表性美食。記者江良誠／攝影
南投市傳統市場是民眾採買蔬菜魚肉等生活食品最重要的市集，也孕育出南投意麵這道代表性美食。記者江良誠／攝影
南投傳統市場成立100年，市場內的友德意麵公告送出400碗南投意麵慶祝。記者江良誠／攝影
南投傳統市場成立100年，市場內的友德意麵公告送出400碗南投意麵慶祝。記者江良誠／攝影
南投市傳統市場成立百年，今天由市長宋懷琳和民眾一起切蛋糕慶祝。圖／南投市公所提供
南投市傳統市場成立百年，今天由市長宋懷琳和民眾一起切蛋糕慶祝。圖／南投市公所提供

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