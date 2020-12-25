超萌！嬰兒戴聖誕帽、麋鹿髮箍 慶祝人生第一個聖誕節

童綜合醫院嬰兒室的醫護人員為了讓剛出生的小嬰兒度過人生中第一個聖誕節，特地讓嬰兒們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍留下美好紀念，也邀請父母與孩子同樂，祝福寶貝都能平安健康長大。

社團法人中華民國關懷心臟病童協會連續第4年到醫院傳播愛，由心臟病友馬冠晟扮聖誕老人到童綜合醫院發送小禮物，在兒童醫學部執行長黃碧桃與醫師高崇智陪伴下將快樂散播給病童，送給小朋友杯套、糖果與造型汽球，住院與看診的病童收到聖誕禮物都非常高興。

還有童綜合醫院高級健康檢查中心的醫護們，為了響應聖誕節，並帶給來院檢查民眾愉悅的心情，特別戴上各種節慶的頭飾與裝飾，為今年因疫情而苦悶的心情做點紓壓，並期許明年更平安喜樂。