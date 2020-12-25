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超萌！嬰兒戴聖誕帽、麋鹿髮箍 慶祝人生第一個聖誕節

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
童綜合醫院嬰兒室的醫護人員讓嬰兒們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍，讓剛出生的小嬰兒度過人生中第一個聖誕節。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院嬰兒室的醫護人員讓嬰兒們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍，讓剛出生的小嬰兒度過人生中第一個聖誕節。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院嬰兒室的醫護人員為了讓剛出生的小嬰兒度過人生中第一個聖誕節，特地讓嬰兒們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍留下美好紀念，也邀請父母與孩子同樂，祝福寶貝都能平安健康長大。

社團法人中華民國關懷心臟病童協會連續第4年到醫院傳播愛，由心臟病友馬冠晟扮聖誕老人到童綜合醫院發送小禮物，在兒童醫學部執行長黃碧桃與醫師高崇智陪伴下將快樂散播給病童，送給小朋友杯套、糖果與造型汽球，住院與看診的病童收到聖誕禮物都非常高興。

還有童綜合醫院高級健康檢查中心的醫護們，為了響應聖誕節，並帶給來院檢查民眾愉悅的心情，特別戴上各種節慶的頭飾與裝飾，為今年因疫情而苦悶的心情做點紓壓，並期許明年更平安喜樂。

為了送暖給癌症病友，癌症資源中心也舉辦了關懷活動，不僅送給病友們聖誕帽造型口罩，更教大家手折蜜蜂造型汽球，另外還贈送給病友每人一條用愛織成的圍巾，這些愛心圍巾是資源中心募招志工們一針一線所織構而成，希望在冬天能給予癌症病友們溫暖，並給予鼓勵與支持，迄今已送出50條圍巾。

童綜合醫院嬰兒室的醫護人員讓嬰兒們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍，父母也與孩子同樂，讓剛出生的小嬰兒度過人生中第一個聖誕節。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院嬰兒室的醫護人員讓嬰兒們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍，父母也與孩子同樂，讓剛出生的小嬰兒度過人生中第一個聖誕節。圖／童綜合醫院提供

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