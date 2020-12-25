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幸福大村　鄉公所收億元遺產稅分享鄉民年領6000元禮金　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉民代表會今天開會表決，通過振興經濟暨關懷鄉民禮金自治條例。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉民代表會今天開會表決，通過振興經濟暨關懷鄉民禮金自治條例。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉民代表會今天通過振興經濟暨關懷鄉民禮金自治條例，目前設籍大村鄉的鄉民每人每年最多領取6000元，但視財政狀況調整金額和發放年度，鄉民意外保險則提高到最高每人給付100萬元。全案提交縣政府備查後公告實施。

為了振興經濟，中央和基層都出手，中央推出的振興經濟三倍券即將到期，基層鄉鎮市公所不遑多讓，也先後追加經費發放振興經濟禮金，雖然縣政府提醒基層公所應視財源實施非法定社福，但縣內和美鎮、花壇、秀水鄉等鄉鎮公所先後發放振興禮金，率先提出發放振興禮金的伸港鄉卻因鄉代會沒通過而作罷。

大村鄉近年因遺產稅收豐厚，鄉庫進帳不少，今天鄉代會通過自治條例，發放振興經濟暨關懷鄉民禮金，第一波禮金預計明年元月16、17日發放每人2000元，已確定中秋節也有禮金，未領禮金逾兩個月則視同放棄。鄉代會同時通過鄉民意外保險給付加碼，從最高給付每人50萬元提高到100萬元。

大村鄉預估一年發放禮金所需經費約8億元，但地方工商聞人去世，概估鄉公所可獲得遺產稅約18億元，大村鄉財政傲視全縣，因此訂定自治條例造福鄉民。

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