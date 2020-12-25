盧秀燕肯定台中縣市合併 資源1+1大於2

台中縣、市10年前合併，今年滿10周年，台中市長盧秀燕被媒體問到時表示，縣市合併是市民期待，中央透過法令修正讓台中能合併升格，基本上是一條正確的道路，有助於縣市資源1加1大於2。

對縣市的縫合，盧秀燕坦承有許多工作須進行，她肯定這幾年不管前市長胡志強、林佳龍，再到她，都非常努力進行縫合工作。

她舉例市府推出的雙十公車優惠，就是對原縣區更有利政策，也是縫合工作；另例如公托公幼、親子館過去可能較集中原市區，市府積極推動公托公幼倍增，盼讓資源分配更加平均。

盧市長說，縣市合併後10年，三任市長都致力於縣市縫合、資源平均分配；從最近相關民調來看，八成市民對於居住在台中感到光榮，代表市民肯定台中市10年來的縫合工作以及進步，市府將持續加油、努力。