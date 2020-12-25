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彰化元旦升期提供口罩防疫 紫黑撞色Q版大佛圖案吸睛
彰化縣慶祝中華民國110年元旦升旗典禮活動，將於2021年1月1日上午7時30分在鹿港鎮體育場舉行，今年加強防疫，體育場僅設單一出口，縣府準備特製升旗口罩，以紫黑撞色為底，圖案印有Q版大佛，參與者都可領得口罩，現場也禁止飲食，目前元旦升級線上報名已有2千多人。
彰化縣府今天舉辦元旦升旗典禮宣傳，縣長王惠美說，2020年是非常不安的一年，新冠肺炎疫情全球爆發，要感謝所有醫事人員、警消人員、民政人員等站在第一線防疫英雄們，以及各行業攜手努力，才能度過今年辛苦的時期，期許來年2021大家更健康更平安，經濟發展更繁榮。
王惠美說，期許大家在新的一年「牛轉新運‧犇向希望」，升旗典禮結束後，還有健行巡禮鹿港天后宮、新祖宮、城隍廟、公會堂、桂花巷藝術村等古蹟，參加者除了可獲贈升旗口罩，還可集章獲大佛束口袋，限量3千分，另有摸彩活動，有機會獲得工業會、商業會等單位贊助的iphone、電視、電冰箱等獎品。
救國團彰化縣團委會主委楊曜聰說，彰化縣政府委託承辦110年元旦升旗典禮及健行，今年移師鹿港鎮，救國團精心規劃路線，並將鹿港鎮最道地的古蹟景點等都融入路線，藉由健行闖關活動可以抽獎，另有4、50家在地店家的美食攤，歡迎更多人來元旦。
防疫期間，現場設有紅外顯像測溫儀進行防疫檢測，也設置多處酒精消毒，參加者進入會場須測量體溫及手部消毒，並請全程戴口罩、保持社交距離。
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