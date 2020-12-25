平安夜為街友送暖 低溫開放平安站供街友臨時住宿

今天是耶誕節，家家戶戶瀰漫著歡樂氣氛，但露宿街頭的街友卻只能在外被寒風吹襲，人安基金會豐原平安站昨日平安夜，特地準備熱食及禦寒物資到街上發送給街友，陪伴街友度過耶誕佳節。

長期扶助窮苦族群的人安基金會，為幫助更多窮苦人，拓展台中服務範圍，今年增加豐原平安站。近日天氣濕冷，豐原平安站站長王智群昨日打扮成耶誕老人，到豐原火車站、社皮公園、三陽運動公園等街友聚集處發送睡袋、保暖衣物，在寒冷的冬夜帶給街友們溫暖。

王智群表示，防寒是人安基金會的九大服務之一，平時除了夜訪，當氣溫低於15度，平安站外還會掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時住宿，避免凍死街頭。另外，豐原平安站自明年1月起，每周三、四在社皮公園的慈濟城隍廟前發放熱食，供寒士領取。

王智群說，受疫情影響，今年「寒士吃飽30」改以「送禮到家」的方式持續關懷窮苦族群，邀請民眾一同為流浪人、低收老人及待拉寒媽等弱勢家庭，給予一份愛的祝福與溫暖，期盼各界支持。愛心專線：(04)2223-0570、劃撥帳號：50434722（戶名：人安基金會，備註：吃飽30）。