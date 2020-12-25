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百果樹紅磚屋最後達人講座黃春明當主角 限120人入場

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明以前經常穿起圍裙在店裡服務，而他講的故事不但小孩愛聽，大人也哈哈大笑。本報資料照
百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明以前經常穿起圍裙在店裡服務，而他講的故事不但小孩愛聽，大人也哈哈大笑。本報資料照

作家黃春明經營的百果樹紅磚屋月底熄燈，這裡每年都有一、二百場講座、活動或演出，26日最後一場達人講座由黃春明當主角，當天下午1點半放映他早年導演拍攝的紀錄片「大甲媽祖回娘家」，接著主持漫談老人講座。由於疫情期間，只容許120人進場，目前已登記80人，主辦單位會開啟直播。

紅磚屋的空間並不大，黃春明與黃大魚文化藝術基金會宣布要結束經營，很多人等著要參加26日這場活動，當天黃春明會親自出席，包括文化部官員、縣長林姿妙與縣府人員、市長江聰淵及藝文界入士，還有基金會的工作人員就已經占了80人，此處空間只容許最多120人，所剩位置不多，而且所有人都要戴口罩進場參加活動。

活動安排定調在「感恩與惜別」，上午時段原本就有一場文學上午茶，下午一點半才是黃春明的活動，預計播放黃春明老師在1974年導演拍攝的紅錄片「大甲媽祖回娘家」，播放結束後由黃春明解說，中間歇息，安排黃春明的漫談老人講座，藝文界人士發表談話，活動到5點結束。

當天有可能出現縣長林姿妙與市長江聰淵同框，基金會表示，縣政府是簽約委託單位，紅磚屋位於宜蘭市，禮貌上都是要電話邀請的，文化歸文化，不希望有太多的政治連想。

百果樹紅磚屋月底熄燈，26日最後一場達人講座由黃春明當主角，由於疫情期間，限制只能容許120人進場。記者戴永華／攝影
百果樹紅磚屋月底熄燈，26日最後一場達人講座由黃春明當主角，由於疫情期間，限制只能容許120人進場。記者戴永華／攝影
黃大魚文化藝術基金會經營的百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明與大家聊天喝咖啡的鏡頭，也只能成追憶。本報資料照
黃大魚文化藝術基金會經營的百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明與大家聊天喝咖啡的鏡頭，也只能成追憶。本報資料照
百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明講故事時的動作很精彩，以後很難在這裡見到了。本報資料照
百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明講故事時的動作很精彩，以後很難在這裡見到了。本報資料照
經營8年多的百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明曾經笑說自己是「年紀最大的服務生」。本報資料照
經營8年多的百果樹紅磚屋即將熄燈，黃春明曾經笑說自己是「年紀最大的服務生」。本報資料照

黃春明 大甲媽祖 林姿妙

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