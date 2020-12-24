影／壯觀！平安夜 台中市政廣場1300位聖誕老人唱詩歌

今天是平安夜，「2020台中好聖誕：幸福台中」耶誕晚會今天晚上在市府廣場前登場，為減少群聚造成疫情風險，全面提升防疫規格，現場除配有紅外線熱感應門量測體溫以及乾洗手裝置，參與民眾並全程戴口罩，現場有1300名聖誕老公公一起同歡，和市民一同齊唱耶誕詩歌，把福音傳遍整個大台中，為城市禱告平安與祝福。

台中市長盧秀燕說，2020年全球受新冠肺炎疫情影響，所有人都度過辛苦的一年，今晚參與活動的各教會與台中市政府攜手舉辦平安晚會及關懷弱勢，分享聖誕佳節的歡樂與喜悅，帶給大家溫暖。

今天台中市的耶誕晚會非常溫馨，現場有1300位市民打扮成聖誕老公公，牧師杜明達、蕭祥修分享聖誕意義，台中市長盧秀燕、秘書長黃崇典、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、法制局長李善植等市政團隊，一起向全體市民祝福聖誕快樂，千人聖誕老公公一起唱平安夜，場面壯觀！

盧秀燕說，2020年因新冠肺炎疫情肆虐，各行各業受到影響，台中市政團隊積極防疫保護市民健康，讓台中疫情獲得控制，感謝台中市民全力配合市府所推行的各項防疫政策。由於近日台灣出現一例本土病例，配合中央新規範台中升級防疫規格，市府其他各項大型活動都會落實指揮中心新規範，全力守護民眾健康。