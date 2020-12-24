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彰化秀傳癌醫中心開幕 提供經紀人伴明星的服務
癌症自1982年至今為台灣十大死因之首，治療過程病人及家屬身心都承受極大煎熬，彰化秀傳醫院在1999年啟用的延平大樓以癌症治療為主，近期院方將大樓改裝、增加醫師陣容，今天開幕啟用，更名為「秀傳癌醫中心」。
秀傳癌醫中心院長張正雄表示，多年來專業醫師全心醫治病人，實際上病人和家屬仍有許多需求，院方從環境優化到照護流程建構，從預防保健到康復後照顧，要打破傳統診療框架，展開新世代的癌症五全照顧服務，包括全人、全家、全隊、全程、全社區的照護理念。
秀傳癌醫中心副院長林忠葦說，以往未全面落實多專科團隊診療，現在設個管師，可更密切陪伴病人，就像經紀人陪伴明星般，即時連結病人所需的照護工作；院內還有新設一台3D乳房攝影及加設一台核磁共振儀，以利提供民眾更精準的檢查和診斷。
彰化秀傳醫院楊基滐院長指出，未來將設計更多元活動，例如愛(癌)的料理戰，透過主題式的廚藝競賽，讓參賽者了解如何提供癌症營養個案管理，癌醫中心的目的不只是妥善重建病人與家屬的人生、康復後的保養，院方希望提供最貼近民眾需求的照護。
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