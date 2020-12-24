員林消費抽汽車 進入最後一周倒數

彰化縣員林市長游振雄為慶祝就職2周年，明天將在公所舉辦成果展開幕，游振雄昨天也在臉書直播，號召民眾到公所看展、投票、還可以索取摸彩券、抽大獎，更提醒民眾12月底在員林消費500元以上，可以登錄發票參加抽獎，最大獎是汽車，民眾要把握最後一周的消費登錄時間。

今天是平安夜，市長游振雄一早就扮起耶誕老人到員林市立幼兒園發糖果，和小朋友歡度耶誕節。

游振雄近日頻頻在臉書出擊宣傳，昨晚還開直播，除了替25日就職二周年慶祝活動暖身，也宣傳為振興員林經濟，公所舉辦在員林消費滿500元的發票，就可以登錄參加抽獎，將於1月25日抽出最大獎汽車，目前民眾已登錄了二萬八千多筆發票，登錄發票網址為https://2020yuanlin.website/。

游振雄說，今天起到1月5日前民眾只要到公所看2周年市政成果願景展，即可獲得摸彩券，有機會獲得AirPods耳機、Panasonic智能烤箱、電動牙刷、果汁機、無線藍芽耳機。而員林公所明年也將開辦結合電子支付功能的「幸福卡」，市民持幸福卡可免費搭乘幸福巴士，員林福利多多，邁向幸福城市。