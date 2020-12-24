快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾莞婷擔任「親善大使」 頑皮世界環境教育中心啓用

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
交通部長林佳龍出席台南頑皮世界環境教育中心啓用，與長頸鹿開心互動。記者吳淑玲／攝影
交通部長林佳龍出席台南頑皮世界環境教育中心啓用，與長頸鹿開心互動。記者吳淑玲／攝影

台南頑皮世界動物園斥資千萬元打造「環境教育中心」今天啓用，由藝人曾莞婷擔任活動親善大使，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲受邀出席，見證園方簽訂「與動物的約定」，肯定成立台南首家專業的野生動物。

環境教育中心今天下午2時許舉辦開幕儀式，頑皮世界董事長張榮華、交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲出席，活動親善大使、藝人曾莞婷現身代言。4人一同逛環教中心，手忙腳亂地體驗AR，還協助兔子健檢，跟隨老師傅射吹箭，氣氛熱鬧

頑皮世界「環境教育中心」成立26年，歷時半年的規畫興建，耗資千萬元裝修動物醫院、動物廚房、互動探索館等三場域。

其中南台灣第一間野生動物醫院，網羅多位獸醫師組成醫療團隊，是台南第一家專業的野生動物醫院。動物廚房則由營養師調配動物專屬的健康膳食；「互動探索館」則是運用AR、MR、浮空投影等數位科技，打造互動實作遊戲。

活動還安排明星動物長頸鹿「皮皮」互動，長頸鹿愛撒嬌，還喜歡聞男生腋下味道，被笑稱是「聞腋青年」，逗得大家開心自拍同框，笑得樂開懷。

曾莞婷（中）擔任親善大使。記者吳淑玲／攝影
曾莞婷（中）擔任親善大使。記者吳淑玲／攝影
交通部長林佳龍（左）出席台南頑皮世界環境教育中心啓用。記者吳淑玲／攝影
交通部長林佳龍（左）出席台南頑皮世界環境教育中心啓用。記者吳淑玲／攝影
交通部長林佳龍（在二）出席台南頑皮世界環境教育中心啓用。記者吳淑玲／攝影
交通部長林佳龍（在二）出席台南頑皮世界環境教育中心啓用。記者吳淑玲／攝影

動物醫院 獸醫師 林佳龍

延伸閱讀

不喜肌肉男 女神曾菀婷自招口味不同喜中廣熊！

七股鹽山新裝置藝術亮相 黃偉哲誇護鹽神山

「前夫」和曾莞婷情慾火辣辣 賈靜雯傻眼喊：別鬧了！

林口交流道塞車有救了！　林佳龍促改善工程2024年完工

相關新聞

影／台中設30個智慧「水盒子」查獲電鍍廠違排廢水

台中市環保局為嚇阻廠商任意排放廢汙水，在全市11處魚群死亡好發處及19處高汙染潛勢區下游處布設30台水盒子監測水質，最近...

曾莞婷擔任「親善大使」 頑皮世界環境教育中心啓用

台南頑皮世界動物園斥資千萬元打造「環境教育中心」今天啓用，由藝人曾莞婷擔任活動親善大使，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲受...

再傳本土病例 醫護上緊發條 宏仁醫院停辦尾牙改加薪

新冠肺炎再傳本土案例，不僅民眾緊張，醫護人員也上緊發條，彰化縣員林市宏仁醫院今天決定停辦今年的望年會尾牙活動，代替方案是...

老五老助日照長輩圓夢 504米高麗寶摩天輪俯瞰台中

「這些台灣照片拍得真好!！」、「哇！摩天輪好大好漂亮喔！」老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩...

百萬緩起訴金換公益物資 台中地檢署與社會局攜手送暖

台中地檢署將緩起訴金結合公益，換作價值100萬元的寢具、清潔用品、小型家電等，共99種品項、1637份公益物資，幫助台中...

盤點台中超美特色教堂 聆聽耶誕歌聲祝福

耶誕節來臨，除百貨、商圈打造的各式耶誕樹，台中市觀光旅遊局盤點台中市特色教堂，包括擁有百年歷史的柳原教會、東海路義思教堂...

濕地開發太陽能光電　彰化縣野鳥學會今自清絕對沒支持

冬天濱海風大人更少，彰化縣芳苑、大城沿海鳥鳴啾啾，冬候鳥黑腹濱鷸、大濱鷸、三趾濱鷸、翻石鷸翩然飛來。彰化縣野鳥學會表示，...

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

為讓雲林縣斗六市一心育幼院33位孩子們歡慶耶誕節，心心星公益平台愛心志工帶他們前往清境農場開心出遊，育幼院的孩子們年齡約...

王惠美就任兩周年 民進黨團批彰南捷運嘸影、民調倒數

彰化縣長王惠美今天在社頭清水岩溫泉區舉辦就任兩周年記者會，同一時間，民進黨彰化縣黨部主委邱建富以及多名黨籍議員在彰化市舉...

南投羅娜耶誕晚會全面配合防疫 籲遊客要全程配戴口罩

配合中央防疫規範，南投縣信義鄉公所表示，今晚羅娜村平安夜耶誕點燈晚會，各項防疫工作準備好了！不但在各個出入口針對所有車輛...

完全中學一校兩制 中市藍綠議員要求國中老師同工同酬

台中市有11所完全中學， 無黨籍議員陳廷秀提案，指國中部教師一樣上50分鐘，比一般公立國中每節多上5分鐘，但鐘點費卻維持...

影／共融遊具進駐 南投埔里長壽公園成小型遊戲場

南投縣埔里鎮公所進行長壽公園整建工程，但為讓公園設施更符合孩童遊憩需求，為此增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，原...

熱門新聞

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

南投23公尺耶誕樹 全國最高

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。