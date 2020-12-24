曾莞婷擔任「親善大使」 頑皮世界環境教育中心啓用

台南頑皮世界動物園斥資千萬元打造「環境教育中心」今天啓用，由藝人曾莞婷擔任活動親善大使，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲受邀出席，見證園方簽訂「與動物的約定」，肯定成立台南首家專業的野生動物。

環境教育中心今天下午2時許舉辦開幕儀式，頑皮世界董事長張榮華、交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲出席，活動親善大使、藝人曾莞婷現身代言。4人一同逛環教中心，手忙腳亂地體驗AR，還協助兔子健檢，跟隨老師傅射吹箭，氣氛熱鬧

頑皮世界「環境教育中心」成立26年，歷時半年的規畫興建，耗資千萬元裝修動物醫院、動物廚房、互動探索館等三場域。

其中南台灣第一間野生動物醫院，網羅多位獸醫師組成醫療團隊，是台南第一家專業的野生動物醫院。動物廚房則由營養師調配動物專屬的健康膳食；「互動探索館」則是運用AR、MR、浮空投影等數位科技，打造互動實作遊戲。