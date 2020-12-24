再傳本土病例 醫護上緊發條 宏仁醫院停辦尾牙改加薪

新冠肺炎再傳本土案例，不僅民眾緊張，醫護人員也上緊發條，彰化縣員林市宏仁醫院今天決定停辦今年的望年會尾牙活動，代替方案是為護理師調薪，以加薪實質慰勞站在第一線防疫的護理人員，也呼籲民眾一起團結防疫。

宏仁醫院行政副院長林郁說，望年會是許多員工一整年的期待，尤其今年因疫情醫療單位加強防疫，格外辛苦，院方原本也期盼舉辦望年會慰勞，未料最近疫情再起，評估望年會原定在一個月後，為保留醫護能量，決定停辦，但董事會也同步決定為護理人員調薪，依職務不同調薪幅度約在5.5%到7.7%。

護理部主任蕭麗紋說，上半年防疫期間尤其風聲鶴唳，第一線人員壓力真的很大，有少數就醫民眾對於嚴格的管制措施不滿，有時同仁都成了出氣筒，所幸同仁抗壓性也都很強，共體時艱，也感謝多數民眾的配合與理解，而對於取消望年會，相信同仁雖失望但也都能理解。部分醫護人員聽到院方要加薪，覺得士氣大振。

宏仁醫院董事長陳鴻銘也在聖誕節前夕發給員工的院內信說，醫療防疫第一線的成員，也都是國家隊，「真的很謝謝大家，所有堅守防疫工作的同仁真的辛苦了，從年初到年底，沒有人知道這場疫情戰要打多久，但我們站在醫療的第一線，沒有逃避的權力，一定要團結繼續堅持下去」，也呼籲同仁深化讓患者「安心就診」的服務。