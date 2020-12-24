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老五老助日照長輩圓夢 504米高麗寶摩天輪俯瞰台中

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩出遊，麗寶outlet有無障礙搭乘摩天輪，讓長輩大開眼界。圖／老五老基金會提供
老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩出遊，麗寶outlet有無障礙搭乘摩天輪，讓長輩大開眼界。圖／老五老基金會提供

「這些台灣照片拍得真好!！」、「哇！摩天輪好大好漂亮喔！」老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩出遊，上午到國道泰安服務區參觀齊柏林攝影展，下午去麗寶outlet搭乘摩天輪。

麗寶樂園也特別安排聖誕老人送上聖誕禮物與祝福，30位長輩連同家屬、工作人員一群人出動了一台復康巴士與一台遊覽車，浩浩蕩蕩開開心心的出遊感受聖誕氣息。

老五老基金會指出，日間照顧中心的長輩因大多都有失能及失智情形，日常出遊不便與外界接觸機會也不多，日漸與社會脫節，家屬工作繁忙，每日朝九晚五的生活模式與長輩之間的互動時間少之又少，為了增加長輩與外界接觸機會，也減輕主要照顧者壓力，促成這次日照中心出遊活動。

這次安排坐摩天輪，起因是85歲獨居的王奶奶，她因膝蓋退化，加上有輕微失智症、有走失的經驗，每天固定的活動就是專車到日間照顧中心，鮮少有其他外出機會。日照中心特地安排到麗寶outlet搭乘總高度120米、海拔高度384米高的無障礙天空之夢摩天輪，讓王奶奶可以外出透氣，在社工、志工的陪伴下掛在天空俯瞰大地，她一點都不害怕，笑的燦爛。

50歲的志敏大哥與高齡80歲的母親同住，幾年前工作時昏倒，發現為先天性腦血管畸形進行手術治療，術後側邊癱瘓，也影響表達能力，因自身行動不便，與母親兩人已長時間都沒有一起外出活動，這次日照中心年度旅遊，志敏與母親終於可以一同外出接觸新鮮事物，兩人搭乘時覺得好舒服一點都不害怕，一起共乘摩天輪之樂，創造許多美好回憶。

老五老石岡服務中心督導利欣頤表示，長輩們因為受到年紀與身體老化的侷限，許多看似平常的心願夢想對於他們而言都不易實現。這次出遊活動要感謝許多志工協助照顧長輩，國道泰安服務區鬍鬚張協助製餐讓長輩能吃到香噴噴滷肉飯，麗寶outlet也提供優惠券讓長輩與家屬都能搭乘到摩天輪度過一個難忘的聖誕節。

老五老基金會提供高齡長者多元服務及友善環境，藉由關心陪伴了解長者所需，除了物質上的協助，也希望能達到他們精神上的支持滿足，透過讓長輩們體驗新事物、促進老人身心健康。

「哇！摩天輪好大好漂亮喔！」老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩出遊，下午去麗寶outlet搭乘摩天輪，長輩們非常開心。圖／老五老基金會提供
「哇！摩天輪好大好漂亮喔！」老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩出遊，下午去麗寶outlet搭乘摩天輪，長輩們非常開心。圖／老五老基金會提供
老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩出遊，上午到國道泰安服務區參觀齊柏林攝影展。圖／老五老基金會提供
老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩出遊，上午到國道泰安服務區參觀齊柏林攝影展。圖／老五老基金會提供

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