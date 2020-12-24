快訊

林郭文艷心計攻王光祥「錢與權」破口 聯手把林文淵拉下大同董座

民進黨多數決強壓 萊豬9項行政命令全通過！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中設30個智慧「水盒子」查獲電鍍廠違排廢水

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市環保局在全市高汙染顯示區裝設30台水盒子，即時監測水質溫度、導電度及pH值狀況，一旦發現異常立即派員稽查，能即時找到汙染源。圖／中市環保局提供
台中市環保局在全市高汙染顯示區裝設30台水盒子，即時監測水質溫度、導電度及pH值狀況，一旦發現異常立即派員稽查，能即時找到汙染源。圖／中市環保局提供

台中市環保局為嚇阻廠商任意排放廢汙水，在全市11處魚群死亡好發處及19處高汙染潛勢區下游處布設30台水盒子監測水質，最近監測一家電鍍廠水質異常，立即派員進廠稽查發現違規排放廢水，將依水汙染防治法罰25萬。

代理局長陳宏益指出，水盒子結合衛星定位與人工智慧，每分鐘回報監測數據，整合到環保署物聯網資料中心，能即時反映汙染潛勢地區的水體品質，當水質監測值異常時，發送電子郵件通知稽查人員，讓汙染稽查多一項利器，更能溯源，還有水質異常預警功能。

今年11月，豐原區就查獲一起水汙染事件。該區的水盒子安裝在一處民眾常陳情的河段下游，11月上旬顯示放流水導電度超標，因上游有2家電鍍業者，稽查人員掌握他們的排放周期，現場採水也以雲端監視器協助蒐證，進一步確認是其中一家電鍍業偷排廢水，流水導電度、懸浮固體、化學需氧量皆超標，依水汙法開罰25萬元。

代理局長陳宏益強調，不肖業者偷排廢水方式層出不窮，除了運用水盒子，也有無人機採水查緝汙染，違規事證具體必依法嚴懲；若屬環保署公告的違規情節重大者，即勒令停工及追繳不當利得；若涉及繞流排放含有害健康物質超標的廢水等環保犯罪行為，將同時移請檢調單位偵辦。

環保局呼籲，民眾若發現死魚、水色異常或事業偷排廢水等情形，可立即撥打免付費電話0800-066666或環保局報案專線：（04）23280380檢舉，市府接獲通報後，立即通知水體管理單位清理，並派員屋然稽查取締。

台中市環保局在高汙染顯示區裝設30台水盒子，即時監測水質溫度、導電度及pH值狀況，能即時找到汙染源，也有水質異常預警功能。圖／中市環保局提供
台中市環保局在高汙染顯示區裝設30台水盒子，即時監測水質溫度、導電度及pH值狀況，能即時找到汙染源，也有水質異常預警功能。圖／中市環保局提供
台中市環保局在高汙染顯示區裝設30台水盒子，即時監測水質溫度、導電度及pH值狀況，能即時找到汙染源，也有水質異常預警功能。圖／中市環保局提供
台中市環保局在高汙染顯示區裝設30台水盒子，即時監測水質溫度、導電度及pH值狀況，能即時找到汙染源，也有水質異常預警功能。圖／中市環保局提供

水質 超標 環保署

延伸閱讀

河川旁亂丟垃圾屏縣環保局移動式電眼監控 累犯罰6千元

台中公厠成觀光打卡點 今年6處獲選5星公資國資圖大勝

隨袋比水費徵收省錢70% 中市環局：解決廚餘就實施

外埔綠能廠商凸槌 議員喊解約

相關新聞

影／台中設30個智慧「水盒子」查獲電鍍廠違排廢水

台中市環保局為嚇阻廠商任意排放廢汙水，在全市11處魚群死亡好發處及19處高汙染潛勢區下游處布設30台水盒子監測水質，最近...

老五老助日照長輩圓夢 504米高麗寶摩天輪俯瞰台中

「這些台灣照片拍得真好!！」、「哇！摩天輪好大好漂亮喔！」老五老基金會石岡服務中心與豐原服務中心今天帶日間照顧中心的長輩...

百萬緩起訴金換公益物資 台中地檢署與社會局攜手送暖

台中地檢署將緩起訴金結合公益，換作價值100萬元的寢具、清潔用品、小型家電等，共99種品項、1637份公益物資，幫助台中...

盤點台中超美特色教堂 聆聽耶誕歌聲祝福

耶誕節來臨，除百貨、商圈打造的各式耶誕樹，台中市觀光旅遊局盤點台中市特色教堂，包括擁有百年歷史的柳原教會、東海路義思教堂...

濕地開發太陽能光電　彰化縣野鳥學會今自清絕對沒支持

冬天濱海風大人更少，彰化縣芳苑、大城沿海鳥鳴啾啾，冬候鳥黑腹濱鷸、大濱鷸、三趾濱鷸、翻石鷸翩然飛來。彰化縣野鳥學會表示，...

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

為讓雲林縣斗六市一心育幼院33位孩子們歡慶耶誕節，心心星公益平台愛心志工帶他們前往清境農場開心出遊，育幼院的孩子們年齡約...

王惠美就任兩周年 民進黨團批彰南捷運嘸影、民調倒數

彰化縣長王惠美今天在社頭清水岩溫泉區舉辦就任兩周年記者會，同一時間，民進黨彰化縣黨部主委邱建富以及多名黨籍議員在彰化市舉...

南投羅娜耶誕晚會全面配合防疫 籲遊客要全程配戴口罩

配合中央防疫規範，南投縣信義鄉公所表示，今晚羅娜村平安夜耶誕點燈晚會，各項防疫工作準備好了！不但在各個出入口針對所有車輛...

完全中學一校兩制 中市藍綠議員要求國中老師同工同酬

台中市有11所完全中學， 無黨籍議員陳廷秀提案，指國中部教師一樣上50分鐘，比一般公立國中每節多上5分鐘，但鐘點費卻維持...

影／共融遊具進駐 南投埔里長壽公園成小型遊戲場

南投縣埔里鎮公所進行長壽公園整建工程，但為讓公園設施更符合孩童遊憩需求，為此增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，原...

王惠美上任二周年縣政成果上菜 突破財政壓力拚經濟

彰化縣長王惠美今天率縣府團隊在清水岩露營區舉行「希望‧綻放」就職2周年記者會，以上菜秀方式呈現12道縣政大菜，王惠美說，...

雙龍七彩吊橋明年上限調為2000人 元旦春節開放預購

迎接2021年的到來，去年最夯的南投信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，南投縣觀光處表示，元旦連假、農曆年想安排遊程的民眾，門票即日...

熱門新聞

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

2020萬金平安夜 下午4點開始交通管制

金門縣長楊鎮浯就職滿2週年 談政績給自己打80分

南投23公尺耶誕樹 全國最高

影／捷運萬大線LG05至LG06站 隧道鑽掘工程曝光

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。