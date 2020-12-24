影／台中設30個智慧「水盒子」查獲電鍍廠違排廢水

台中市環保局為嚇阻廠商任意排放廢汙水，在全市11處魚群死亡好發處及19處高汙染潛勢區下游處布設30台水盒子監測水質，最近監測一家電鍍廠水質異常，立即派員進廠稽查發現違規排放廢水，將依水汙染防治法罰25萬。

代理局長陳宏益指出，水盒子結合衛星定位與人工智慧，每分鐘回報監測數據，整合到環保署物聯網資料中心，能即時反映汙染潛勢地區的水體品質，當水質監測值異常時，發送電子郵件通知稽查人員，讓汙染稽查多一項利器，更能溯源，還有水質異常預警功能。

今年11月，豐原區就查獲一起水汙染事件。該區的水盒子安裝在一處民眾常陳情的河段下游，11月上旬顯示放流水導電度超標，因上游有2家電鍍業者，稽查人員掌握他們的排放周期，現場採水也以雲端監視器協助蒐證，進一步確認是其中一家電鍍業偷排廢水，流水導電度、懸浮固體、化學需氧量皆超標，依水汙法開罰25萬元。

代理局長陳宏益強調，不肖業者偷排廢水方式層出不窮，除了運用水盒子，也有無人機採水查緝汙染，違規事證具體必依法嚴懲；若屬環保署公告的違規情節重大者，即勒令停工及追繳不當利得；若涉及繞流排放含有害健康物質超標的廢水等環保犯罪行為，將同時移請檢調單位偵辦。