快訊

確診者足跡公開原則曝！這2點才算密切接觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點台中超美特色教堂 聆聽耶誕歌聲祝福

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
藏身於東海大學商圈巷弄裡的「磐頂教會」，其獨特的船身外型，是根據聖經故事中的諾亞方舟建造而成。圖／台中市觀光旅遊局提供
藏身於東海大學商圈巷弄裡的「磐頂教會」，其獨特的船身外型，是根據聖經故事中的諾亞方舟建造而成。圖／台中市觀光旅遊局提供

耶誕節來臨，除百貨、商圈打造的各式耶誕樹，台中市觀光旅遊局盤點台中市特色教堂，包括擁有百年歷史的柳原教會、東海路義思教堂、東海商圈的磐頂教會及靜宜大學聖母堂等，民眾可利用耶誕佳節，走訪異國風情，聆聽耶誕歌聲的祝福。

興建於1915年的「柳原教會」，具有百年歷史，簡單的長方形平面是早期基督教堂常見的基本造型。歷年的耶誕點燈及裝飾洋溢歐洲風情，可以細細品味，磚紅色的建築，更是網美拍照打卡熱門景點。

「路思義教堂」是東海人的信仰象徵，也是每年耶誕節慶祝活動的重要地點。教堂為了採光及明確表現結構起見，以4片3度曲面板構成，從正前方或45度角內觀看，最能表現出路思義教堂「曲線型」的美。一年一度的重頭戲耶誕夜數鐘聲的活動，更是許多中部地區大學生的共同回憶。

藏身於東海大學商圈巷弄裡的「磐頂教會」，是台中海線地區另一別致的教堂，其獨特的船身外型，是根據聖經故事中的諾亞方舟建造而成，連牆上的船錨、提燈等裝置，皆與聖經相互呼應。

位於靜宜大學的「主顧聖母堂」，4面弧形牆設計靈感來自竹子竹筍，屋頂的玻璃十字架在陽光的照射下，呈現出不同的光影變化，通往大門的一條筆直路徑，也設計各種巧思傳達聖經寓意，成為婚紗拍攝的新地標。

想走網紅夢幻風的民眾，千萬別錯過今年火速竄紅的新景點「太平會幕堂」，翻修後的粉紅色外牆，加上小巧建築，讓少女心迸發。觀旅局長林筱淇表示，因太平會幕堂位於社區巷口位置，民眾參觀務必小心交通，並留意社區安寧，讓優質的景點可以長久與大家分享。

此外，拍過人氣偶像劇的霧峰「圓滿教堂」；全台最高、海拔2011公尺的「梨山耶穌堂」、鑲滿五彩繽紛不對稱彩色窗戶的雙十路「法蒂瑪聖母堂」、具有不對襯斜坡屋頂的霧峰「聖若瑟天主堂」、中西合璧建築造型，具有宮殿式聖所的清水「中華天主堂」等，都是值得探訪的特色教堂。

靜宜大學的主顧聖母堂。圖／台中市觀光旅遊局提供
靜宜大學的主顧聖母堂。圖／台中市觀光旅遊局提供
擁有百年歷史的柳原教會。圖／台中市觀光旅遊局提供
擁有百年歷史的柳原教會。圖／台中市觀光旅遊局提供

延伸閱讀

文青的你不能錯過 走進台中「台版築地市場」

延伸閱讀

南投家扶愛心親子餐會 弱勢親子感受耶誕氣氛

凱基證券歲末送暖 與偏鄉學童共度耶誕

聖功女中耶誕裝飾滿校園 南女中做環保耶誕樹

影片／Shaqtin' A Fool (耶誕特別精選)

相關新聞

百萬緩起訴金換公益物資 台中地檢署與社會局攜手送暖

台中地檢署將緩起訴金結合公益，換作價值100萬元的寢具、清潔用品、小型家電等，共99種品項、1637份公益物資，幫助台中...

盤點台中超美特色教堂 聆聽耶誕歌聲祝福

耶誕節來臨，除百貨、商圈打造的各式耶誕樹，台中市觀光旅遊局盤點台中市特色教堂，包括擁有百年歷史的柳原教會、東海路義思教堂...

濕地開發太陽能光電　彰化縣野鳥學會今自清絕對沒支持

冬天濱海風大人更少，彰化縣芳苑、大城沿海鳥鳴啾啾，冬候鳥黑腹濱鷸、大濱鷸、三趾濱鷸、翻石鷸翩然飛來。彰化縣野鳥學會表示，...

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

為讓雲林縣斗六市一心育幼院33位孩子們歡慶耶誕節，心心星公益平台愛心志工帶他們前往清境農場開心出遊，育幼院的孩子們年齡約...

王惠美就任兩周年 民進黨團批彰南捷運嘸影、民調倒數

彰化縣長王惠美今天在社頭清水岩溫泉區舉辦就任兩周年記者會，同一時間，民進黨彰化縣黨部主委邱建富以及多名黨籍議員在彰化市舉...

南投羅娜耶誕晚會全面配合防疫 籲遊客要全程配戴口罩

配合中央防疫規範，南投縣信義鄉公所表示，今晚羅娜村平安夜耶誕點燈晚會，各項防疫工作準備好了！不但在各個出入口針對所有車輛...

完全中學一校兩制 中市藍綠議員要求國中老師同工同酬

台中市有11所完全中學， 無黨籍議員陳廷秀提案，指國中部教師一樣上50分鐘，比一般公立國中每節多上5分鐘，但鐘點費卻維持...

影／共融遊具進駐 南投埔里長壽公園成小型遊戲場

南投縣埔里鎮公所進行長壽公園整建工程，但為讓公園設施更符合孩童遊憩需求，為此增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，原...

王惠美上任二周年縣政成果上菜 突破財政壓力拚經濟

彰化縣長王惠美今天率縣府團隊在清水岩露營區舉行「希望‧綻放」就職2周年記者會，以上菜秀方式呈現12道縣政大菜，王惠美說，...

雙龍七彩吊橋明年上限調為2000人 元旦春節開放預購

迎接2021年的到來，去年最夯的南投信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，南投縣觀光處表示，元旦連假、農曆年想安排遊程的民眾，門票即日...

中榮與國家中醫藥研究所建置「中西精準醫學平台」

台中榮民總醫院上午與國家中醫藥研究所共同簽署「合作備忘錄」將藉由台中榮民總醫院與國家中醫藥研究所在臨床照護與研究資源的深...

南投家扶愛心親子餐會 弱勢親子感受耶誕氣氛

景氣寒冬讓弱勢民眾處境雪上加霜，南投市南島婚宴會館昨晚準備35桌豐富美食，招待南投家扶中心受扶助家庭親子，發揮企業關懷弱...

熱門新聞

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

小果番茄達人出爐！嘉義大贏家包辦冠亞季軍訂購看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。