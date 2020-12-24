盤點台中超美特色教堂 聆聽耶誕歌聲祝福

耶誕節來臨，除百貨、商圈打造的各式耶誕樹，台中市觀光旅遊局盤點台中市特色教堂，包括擁有百年歷史的柳原教會、東海路義思教堂、東海商圈的磐頂教會及靜宜大學聖母堂等，民眾可利用耶誕佳節，走訪異國風情，聆聽耶誕歌聲的祝福。

興建於1915年的「柳原教會」，具有百年歷史，簡單的長方形平面是早期基督教堂常見的基本造型。歷年的耶誕點燈及裝飾洋溢歐洲風情，可以細細品味，磚紅色的建築，更是網美拍照打卡熱門景點。

「路思義教堂」是東海人的信仰象徵，也是每年耶誕節慶祝活動的重要地點。教堂為了採光及明確表現結構起見，以4片3度曲面板構成，從正前方或45度角內觀看，最能表現出路思義教堂「曲線型」的美。一年一度的重頭戲耶誕夜數鐘聲的活動，更是許多中部地區大學生的共同回憶。

藏身於東海大學商圈巷弄裡的「磐頂教會」，是台中海線地區另一別致的教堂，其獨特的船身外型，是根據聖經故事中的諾亞方舟建造而成，連牆上的船錨、提燈等裝置，皆與聖經相互呼應。

位於靜宜大學的「主顧聖母堂」，4面弧形牆設計靈感來自竹子竹筍，屋頂的玻璃十字架在陽光的照射下，呈現出不同的光影變化，通往大門的一條筆直路徑，也設計各種巧思傳達聖經寓意，成為婚紗拍攝的新地標。

想走網紅夢幻風的民眾，千萬別錯過今年火速竄紅的新景點「太平會幕堂」，翻修後的粉紅色外牆，加上小巧建築，讓少女心迸發。觀旅局長林筱淇表示，因太平會幕堂位於社區巷口位置，民眾參觀務必小心交通，並留意社區安寧，讓優質的景點可以長久與大家分享。