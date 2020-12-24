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濕地開發太陽能光電　彰化縣野鳥學會今自清絕對沒支持

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣福寶與漢寶濕地的魚塭土堤站滿度冬野鳥翻石鷸及瀕危物種黑嘴鷗。圖／彰化野鳥學會提供　
彰化縣福寶與漢寶濕地的魚塭土堤站滿度冬野鳥翻石鷸及瀕危物種黑嘴鷗。圖／彰化野鳥學會提供　

冬天濱海風大人更少，彰化縣芳苑、大城沿海鳥鳴啾啾，冬候鳥黑腹濱鷸、大濱鷸、三趾濱鷸、翻石鷸翩然飛來。彰化縣野鳥學會表示，中央今天審查彰化海岸太陽能光電系統建置案，廠商提出報告稱彰化縣野鳥學會同意開發案，彰鳥重申聲綠電不應該選在生態風險熱點。

濱海沒人住，向來是規畫重大建設的優先選項，中央同意綠電開發商在彰化縣芳苑和大城海岸架設太陽能光電系統，生態環保團體11月底串連北上，在立法院舉辦說明會表達反對。今天中央審查彰化海岸太陽能光電系統建置案，彰化縣野鳥學會接獲通知，廠商在報告明列彰化縣野鳥學會同意開發案。

彰化縣野鳥學會指出，大肚溪口、福寶漢寶地區、芳苑濕地、大城濁水溪口，透過具有科學素養的全國鳥友的歷年調查資料、國家體制中的中研院、特有生物保育中心，累積各種明確的物種紀錄，顯示彰化濱海是重要的水鳥棲息渡冬環境，政府應妥善規範能源政策，才能兼顧綠能發展與環境永續。

彰化縣野鳥學會表示，基於減碳節能、環境永續、保護自然三大原則，生態團體和人士支持發展再生能源，但任何開發行為，即便以綠色能源為號召，都應該提出用科學資料為依據的前期評估，第一優先是自行舉證符合「迴避風險熱區」，才能進一步以自然環境與人文社會現況為基礎做設計規劃、以科學為基礎，依序做到先迴避、再縮小減輕、最後才是補償計畫，若片面以支持再生能源就跨過「迴避」的第一階段，只是自陷泥沼，並造成地方衝突、汙名化能源政策。

彰化縣野鳥學會表示，彰化沿海潮間帶是大自然提供的寶庫，不僅僅提供自然孕育的水產漁獲，作為生物圈基礎生產力的來源，更是國家珍貴的公共財，建構著台灣海洋國家縝密的一環，能源轉型的目的在於環境永續，部分開發業者無視或無知，以為在人口稀少的土地上開發，就是最有效益的規劃，將嚴重干擾自然資源和造成不可回復的損失。

彰化縣漢寶海堤架設風機，太能能光電系統即將進入濱海，引起生態保育團體憂心傷害濱海生態。圖／李璟泓提供
彰化縣漢寶海堤架設風機，太能能光電系統即將進入濱海，引起生態保育團體憂心傷害濱海生態。圖／李璟泓提供

再生能源 濕地

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