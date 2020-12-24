濕地開發太陽能光電　彰化縣野鳥學會今自清絕對沒支持

冬天濱海風大人更少，彰化縣芳苑、大城沿海鳥鳴啾啾，冬候鳥黑腹濱鷸、大濱鷸、三趾濱鷸、翻石鷸翩然飛來。彰化縣野鳥學會表示，中央今天審查彰化海岸太陽能光電系統建置案，廠商提出報告稱彰化縣野鳥學會同意開發案，彰鳥重申聲綠電不應該選在生態風險熱點。

濱海沒人住，向來是規畫重大建設的優先選項，中央同意綠電開發商在彰化縣芳苑和大城海岸架設太陽能光電系統，生態環保團體11月底串連北上，在立法院舉辦說明會表達反對。今天中央審查彰化海岸太陽能光電系統建置案，彰化縣野鳥學會接獲通知，廠商在報告明列彰化縣野鳥學會同意開發案。

彰化縣野鳥學會指出，大肚溪口、福寶漢寶地區、芳苑濕地、大城濁水溪口，透過具有科學素養的全國鳥友的歷年調查資料、國家體制中的中研院、特有生物保育中心，累積各種明確的物種紀錄，顯示彰化濱海是重要的水鳥棲息渡冬環境，政府應妥善規範能源政策，才能兼顧綠能發展與環境永續。

彰化縣野鳥學會表示，基於減碳節能、環境永續、保護自然三大原則，生態團體和人士支持發展再生能源，但任何開發行為，即便以綠色能源為號召，都應該提出用科學資料為依據的前期評估，第一優先是自行舉證符合「迴避風險熱區」，才能進一步以自然環境與人文社會現況為基礎做設計規劃、以科學為基礎，依序做到先迴避、再縮小減輕、最後才是補償計畫，若片面以支持再生能源就跨過「迴避」的第一階段，只是自陷泥沼，並造成地方衝突、汙名化能源政策。