大台中少年英雄獎 視障少女走出幽谷勇闖人生

2020大台中少年英雄獎今天舉行頒獎典禮，榮獲勇德楷模金質獎的視障少女陳靜儀因為罹患腦瘤而喪失視力，原本意志消沉，後來轉念不想拖累家人而努力活出自己的光采。

由群園基金會與群園關懷協會主辦的2020大台中少年英雄獎，今天在台中市政府市政大樓舉辦頒獎典禮，現場揭曉金質獎及銀質獎得主，並從孝、勇、仁、慧等4個獎項中，選拔出4名金質獎得主。

其中入圍勇德楷模的少年們，有些勇於突破先天限制堅持努力，有的面對突發變故而勇敢展現積極樂觀態度。最後獲選金質獎的陳靜儀，目前是台中啟明學校高三學生，因為腦瘤，而於17歲時失去視力，從普通生變成視障生，人生一夕之間從彩色變成黑暗。

陳靜儀指出，剛失明時，曾失去活下去的勇氣，一度想要跳樓自殺，但想到家人為她的付出，而轉念要勇敢活下去，重新學習視障技能，她還告訴自己，只是看不到而已，四肢仍健全，只要經過時間努力學習，就能跟別人一樣。

陳靜儀表示，自己努力學習不想以後拖累家人，尤其學校裡的老師也常常鼓勵他們，要多方學習技能，不要限制自己只能從事按摩工作，如果這條路碰壁了，就換一條路。

陳靜儀還是田徑好手，她今年代表高雄市參加身心障礙運動會，囊括100公尺、200公尺、400公尺跑步及鉛球項目的金牌，並入選中華民國潛力新秀選手。未來她希望能成為輔導老師，因為孩子的心裡層面，有很多是無法想像的，只要有輔導老師拉一把，孩子就能不一樣。