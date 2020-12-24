快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

獨居老人住雜亂鐵皮屋 熱血高中生挽袖打掃

中央社 / 南投縣24日電

80歲阿雄（化名）獨居在南投縣草屯鎮一處鐵皮屋，華山基金會、旭光高中師生今天前往打掃環境，讓阿雄阿公能舒適迎新年，也盼民眾認購愛心年菜，幫助獨居老人好過年。

阿雄阿公原本住在農園的移動式車棚內，不僅沒水、沒電、沒家具，還充滿雜草、蚊蟲等，阿公平時就在水溝洗澡和洗衣，也常到廟口榕樹下發呆，因為聽障說話不清楚、衣著髒髒黑黑、身上散發異味，所以沒人敢接近阿雄，造成阿雄阿公越來越孤僻。

華山基金會草屯站和義工民國98年接觸服務，把阿雄阿公當家人噓寒問暖、帶出遊，這幾年來阿公性格大改變，開始會主動跟人說話，衣著也整齊沒異味，但因年紀大無力整理，住處總是堆滿大量雜物，甚至可說沒地方可睡覺，冰箱食物也多已腐臭，於是站長韓佩吟與義工、縣立旭光高中師生多年來定期前往打掃。

年關將近，除舊布新，旭光高中校長何光明今天與學生再到阿雄阿公住家打掃，讓阿公有乾淨舒適環境，阿雄阿公也特別變身為耶誕老人，送糖果給學生以表謝意，並祝福學生身體健康、學業進步、考試順利，韓佩吟會中也特別感謝旭光高中師生多年來默默做愛心，一直協助華山基金會照顧社區弱勢長輩。

韓佩吟表示，基金會全台設立近400個站服務近3萬名長輩，提供失依、失能、失智長輩免費到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在地老化，南投目前設13個站，感謝每逢需要幫忙時，草屯大觀市場攤商、企業商家、草屯居民總是熱心捐食物、閒置小家電等物資。

韓佩吟說，公部門送餐單位農曆春節期間休息，在寒冷天氣裡，很多獨居老人就只能吃泡麵果腹，真的令人不捨，華山基金會多年來傳承愛心年菜關懷，現在發起「愛老人，年菜愛團圓」公益活動，1份新台幣700元即可在過年期間溫暖一名獨居長輩的心與胃。

獨居老人 愛心 年菜

延伸閱讀

疫情升溫過年無法出國！業者紛推外帶年菜銷量估增2成

瑞芳巨石衝破鐵皮屋 住戶直呼：不敢住了

冬至送暖獨居老人 方志友期許：明年會更好！

影／苗栗卓蘭大火波及5棟 2棟內部付之一炬

相關新聞

正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

為讓雲林縣斗六市一心育幼院33位孩子們歡慶耶誕節，心心星公益平台愛心志工帶他們前往清境農場開心出遊，育幼院的孩子們年齡約...

王惠美就任兩周年 民進黨團批彰南捷運嘸影、民調倒數

彰化縣長王惠美今天在社頭清水岩溫泉區舉辦就任兩周年記者會，同一時間，民進黨彰化縣黨部主委邱建富以及多名黨籍議員在彰化市舉...

南投羅娜耶誕晚會全面配合防疫 籲遊客要全程配戴口罩

配合中央防疫規範，南投縣信義鄉公所表示，今晚羅娜村平安夜耶誕點燈晚會，各項防疫工作準備好了！不但在各個出入口針對所有車輛...

完全中學一校兩制 中市藍綠議員要求國中老師同工同酬

台中市有11所完全中學， 無黨籍議員陳廷秀提案，指國中部教師一樣上50分鐘，比一般公立國中每節多上5分鐘，但鐘點費卻維持...

影／共融遊具進駐 南投埔里長壽公園成小型遊戲場

南投縣埔里鎮公所進行長壽公園整建工程，但為讓公園設施更符合孩童遊憩需求，為此增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，原...

王惠美上任二周年縣政成果上菜 突破財政壓力拚經濟

彰化縣長王惠美今天率縣府團隊在清水岩露營區舉行「希望‧綻放」就職2周年記者會，以上菜秀方式呈現12道縣政大菜，王惠美說，...

雙龍七彩吊橋明年上限調為2000人 元旦春節開放預購

迎接2021年的到來，去年最夯的南投信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，南投縣觀光處表示，元旦連假、農曆年想安排遊程的民眾，門票即日...

中榮與國家中醫藥研究所建置「中西精準醫學平台」

台中榮民總醫院上午與國家中醫藥研究所共同簽署「合作備忘錄」將藉由台中榮民總醫院與國家中醫藥研究所在臨床照護與研究資源的深...

南投家扶愛心親子餐會 弱勢親子感受耶誕氣氛

景氣寒冬讓弱勢民眾處境雪上加霜，南投市南島婚宴會館昨晚準備35桌豐富美食，招待南投家扶中心受扶助家庭親子，發揮企業關懷弱...

影／跨年活動辦不辦？盧秀燕：做應變計畫滾動式檢討

本土253天零確診紀錄被打破，中央疫情指揮中心與全國各地方政府開視訊會議後決議不禁止各地舉辦跨年等大型活動，但要符合五大...

影／女副總捐百萬換緩起訴 千分物資年終送給弱勢家庭

承億文旅公司的洪姓女副總等61人，涉嫌在去年間詐領交通部暖冬補助，洪女捐百萬獲中檢緩起訴處分，台中地檢署依社會局所提供的...

癌童長期住院治療 最喜歡去醫院裡的地方是這裡！

台中市一名國小六年級女童是血癌患者，接受治療時念念不忘「何時才可以回學校？」中山醫學大學附設醫院體會到即使孩童罹癌，仍然...

熱門新聞

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。