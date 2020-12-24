獨居老人住雜亂鐵皮屋 熱血高中生挽袖打掃

80歲阿雄（化名）獨居在南投縣草屯鎮一處鐵皮屋，華山基金會、旭光高中師生今天前往打掃環境，讓阿雄阿公能舒適迎新年，也盼民眾認購愛心年菜，幫助獨居老人好過年。

阿雄阿公原本住在農園的移動式車棚內，不僅沒水、沒電、沒家具，還充滿雜草、蚊蟲等，阿公平時就在水溝洗澡和洗衣，也常到廟口榕樹下發呆，因為聽障說話不清楚、衣著髒髒黑黑、身上散發異味，所以沒人敢接近阿雄，造成阿雄阿公越來越孤僻。

華山基金會草屯站和義工民國98年接觸服務，把阿雄阿公當家人噓寒問暖、帶出遊，這幾年來阿公性格大改變，開始會主動跟人說話，衣著也整齊沒異味，但因年紀大無力整理，住處總是堆滿大量雜物，甚至可說沒地方可睡覺，冰箱食物也多已腐臭，於是站長韓佩吟與義工、縣立旭光高中師生多年來定期前往打掃。

年關將近，除舊布新，旭光高中校長何光明今天與學生再到阿雄阿公住家打掃，讓阿公有乾淨舒適環境，阿雄阿公也特別變身為耶誕老人，送糖果給學生以表謝意，並祝福學生身體健康、學業進步、考試順利，韓佩吟會中也特別感謝旭光高中師生多年來默默做愛心，一直協助華山基金會照顧社區弱勢長輩。

韓佩吟表示，基金會全台設立近400個站服務近3萬名長輩，提供失依、失能、失智長輩免費到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在地老化，南投目前設13個站，感謝每逢需要幫忙時，草屯大觀市場攤商、企業商家、草屯居民總是熱心捐食物、閒置小家電等物資。

韓佩吟說，公部門送餐單位農曆春節期間休息，在寒冷天氣裡，很多獨居老人就只能吃泡麵果腹，真的令人不捨，華山基金會多年來傳承愛心年菜關懷，現在發起「愛老人，年菜愛團圓」公益活動，1份新台幣700元即可在過年期間溫暖一名獨居長輩的心與胃。