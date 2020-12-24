正妹女警耶誕節送愛育幼院 陪伴讓孩子開心遊清境農場

為讓雲林縣斗六市一心育幼院33位孩子們歡慶耶誕節，心心星公益平台愛心志工帶他們前往清境農場開心出遊，育幼院的孩子們年齡約在4至16歲，有些是孤兒、有些父母入獄；愛心志工、育幼院的老師們提前帶孩子們慶祝耶誕佳節，其中還包括在台北市警局服務的正妹女警吳欣亞。

南投縣埔里鎮「心心星公益平台」發起人郭源健、吳蓮花夫婦分別是泰雅、卑南族，女兒吳欣亞也擁有原住民的立體五官；吳欣亞雙親在地方成立公益平台，積極為弱勢族群募集資源，吳女在警局工作下班休假閒暇之餘，都會參與幫忙，本身也不定期捐款給需要關懷的弱勢學童。

本月20日星期天，吳欣亞參加「心心星公益平台」舉辦的「由愛起源，從心出發」耶誕活動，與愛心志工、育幼院的老師陪伴一心育幼院33位孩子們，一起在草原上開心活動，欣賞清境農場獨特的表演「羊咩咩脫衣秀」、「烏茲別克馬術秀」。孩子們親近大自然，近距離觸摸綿羊及欣賞精彩表演，讓他們開心歡呼、歡笑連連。

吳欣亞與愛心志工牽著院童的小手在草原中拍照互動，吳欣亞的姊姊吳欣妮從事幼兒保育教職，當天也一起前往，與孩子宛如家人般相處，讓他們感到溫馨與溫暖；等時間到互相道別時，院童還依依不捨流淚。

心心星公益平台吳蓮花表示，感謝企業贊助及善心人士的協助與相挺，包括春大地民宿、統一超商股份有限公司、清境小瑞士花園、埔里麥當勞、清境農場、阿娜娜民宿、娜娜泰式時尚料理等，讓志工能圓滿順利完成美好的事。