王惠美就任兩周年 民進黨團批彰南捷運嘸影、民調倒數

彰化縣長王惠美今天在社頭清水岩溫泉區舉辦就任兩周年記者會，同一時間，民進黨彰化縣黨部主委邱建富以及多名黨籍議員在彰化市舉辦「王會沒」記者會，暗指對這兩年彰化縣府施政不滿，但國民黨團議員肯定王縣長開源節流、守緊荷包有成，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆打了80分。

民進黨彰化縣議會黨團總召李成濟說，王縣長上任忙著跑攤，沒在靜下心用心思考縣政，彰化人口流失嚴重主要在於產業問題，近年台商回流，也有外商投資，就連斗六都有外商投資，卻獨漏彰化，彰化對光電業者刁難，也讓很多投資者卻步，將造成產業發展和其他縣市有更大差距。

民進黨縣議員賴澤民也說，王縣長多次在議會接受民意監督屢屢動怒，施政滿意度年年倒數也讓人失望，她選前政見彰南捷運跳票，連影子都沒有，今天與其說慶祝兩周年不如說是檢討。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，縣府施政方向和民意接受度明顯落差，王縣長這段時間沒有創新，重大建設無法執行，執政縣政團隊效率不彰，分層負責不夠明確，縣黨部將成立「影子縣府」，廣蒐民意，也廣納人才加入影子政府，讓縣府「有壓力才會進步」。

但國民黨籍議員則持不同看法，縣議員曹嘉豪指出，彰化過去縣長民調就在不上不下位置，比較前幾年，王縣長遵守財政紀律，開源節流有成應給點掌聲，投資環境則受大環境影響，近年大陸、外商回流蓬勃，就他所了解縣內工廠用地都活用，投資環境並沒有變弱，只是一時反應在環境經濟上。

他也提到，彰化市百萬人口大縣，非直轄市，長期都仰賴中央統籌分配稅款，小英總統、行政院長來彰化，王縣長都以禮相待，沒有那麼濃厚政治意味，至於彰南捷運是長年的計畫，議題丟得早，縣民20年後才能享受到成果。