南投羅娜耶誕晚會全面配合防疫 籲遊客要全程配戴口罩

配合中央防疫規範，南投縣信義鄉公所表示，今晚羅娜村平安夜耶誕點燈晚會，各項防疫工作準備好了！不但在各個出入口針對所有車輛、遊客攔停進行量體溫後再入場，並考量進出遊客太多，將出動紅外線體溫測量儀，要求遊客晚間在觀看耶誕主燈點燈及逛市集時需全程配戴口罩。

南投縣衛生局指出，因應年末各項跨年等大型活動，以及信義鄉羅娜村的平安夜耶誕晚會，要求各主辦單位加強相關集會活動防疫措施外，考量跨年及耶誕晚會活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，呼籲民眾務必遵守疫情指揮中心的各項防疫規定。

信義鄉公所表示，針對所有預約進入羅娜村的大型遊覽車乘客已完成實名制登記，配合中央防疫規定，也會加強在圓環入口對所有車輛、遊客攔截量體溫入場，並要求晚間全程配戴口罩，強調晚間古嚕瑪哈聖誕市集也是會人來人往的地方，所以入內時請帶口罩和配合噴酒精手部清潔與量體溫，讓市集成為安全的地方。

鄉長全志堅說，耶誕節是布農族傳統的春節，每年都吸引上萬民眾前來和布農族人一起過年，今年羅娜村發動1至5鄰共同打造多姿多彩的燈海隧道，為耶誕節熱身外，更沿街設置古魯瑪哈巿集，當今晚6時30分當點亮23公尺高的耶誕樹主燈後，勢必成為一條最有過節氣氛的耶誕星光大道。