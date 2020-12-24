完全中學一校兩制 中市藍綠議員要求國中老師同工同酬

台中市有11所完全中學， 無黨籍議員陳廷秀提案，指國中部教師一樣上50分鐘，比一般公立國中每節多上5分鐘，但鐘點費卻維持360元， 與高中部老師同工不同酬，教育文化委員會討論，建議市府新年度就調整，送給老師新年禮物。教育局長楊振昇表示，一年經費約200萬，會與財主單位溝通，他表示樂觀。

行政院去年1月調高中教師鐘點費，每節400元。因完全中學內有國中、高中部，每節課時間與鐘點費不一樣，台中市完全中學一律每節50分鐘、國中部老師減授2節課，但鐘點費維持360元。

陳廷秀指出，屏東縣政府不但維持完全中學國中部教師減授2節課，超鐘點、兼課代課的部分改為每節400元。他提案台中市政府應該比照，顧及國中部老師的權益。

無黨籍議員陳廷秀提案，議員李中、黃健豪、王朝坤、沈佑蓮、江肇國、賴佳微、壬立任、蔡耀頡、林孟令不分黨籍連署。

國民黨議員李中指出，目前教育部還沒有看到對完全中學國中部老師的不公平，標準同工不同酬。他表示，教育局統計約需200萬元，即使沒編明年經費，局長應該動用二備金，新年度就實施。