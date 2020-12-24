台中跨年晚會 盧秀燕：不排除改線上舉辦

國內出現武漢肺炎本土確診個案，台中市政府宣布台中市跨年晚會暫定如期舉辦，市長盧秀燕今天則表示，會隨疫情滾動式檢討，若疫情加劇，不排除改為線上舉辦，甚至全面取消。

中央流行疫情指揮中心於22日宣布國內新增一例武漢肺炎本土病例，因感染源明確尚不需停辦活動，但需遵照新規範。台中市政府新聞局之後宣布，台中跨年晚會暫定如期舉行，但將升級防疫。

盧秀燕上午出席大甲區日南國小多功能活動中心落成啟用典禮時接受媒體聯訪，針對跨年晚會的舉辦，市府是否有新的相關防疫措施及作為，盧秀燕做以上表示。

盧秀燕表示，市府全力配合中央防疫新規範，各項活動均會遵照中央流行疫情指揮中心指示，做好防疫工作及應變計畫，並隨疫情滾動式檢討。

盧秀燕強調，倘若疫情加劇，跨年晚會不排除改為「線上舉辦」，更甚者全面取消；若活動照常舉辦，防疫將加嚴升級，不論室內或室外，只要有群聚活動均要戴口罩、落實量體溫、勤洗手，戶外除補充水分外，並禁止飲食。