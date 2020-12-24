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影／共融遊具進駐 南投埔里長壽公園成小型遊戲場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮公所進行長壽公園整建工程，但為讓公園設施更符合孩童遊憩需求，為此增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，原本僅有涼亭和健身器材的公園，搖身一變成了當地親子的小型遊戲場，今開放並進行共融遊憩體驗活動。

埔里公所指出，長壽公園位在北門里自強及中華路口，佔地逾600坪是常見的綠地公園，內部僅有涼亭和少許健身設施，親子遊憩功能明顯不足，因向中央爭取經費400多萬元，除整建現有設施，更增設共融式遊具，盼成市區公園示範點。

「作伙生活，孩子的需求也要顧。」埔里鎮長廖志城說，鎮內共學媽媽常聚會討論，並建議埔里要有適合親子共同探索教育的共融公園，避免使用罐頭遊具，他上任後認真研議，但因沒廣闊空地，只能退而求其次，先改善市區公園遊憩功能。

埔里公所因此著手整建長壽公園，除將原本的老舊涼亭，改善建置為無障礙涼亭外，更將約莫一半的公園用地建置增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網、多功能滑梯等共融式遊具，日前完成驗收，今邀鎮內幼兒園和親子等一起進行共融遊憩體驗。

而埔里的大小朋友看到單調空曠的綠地公園變成小型遊戲場，除開心體驗玩樂，近期也有家長自發性組隊協助維護公園環境，張姓家長說，只靠政府維護照料不一，因此願協助公所共同維護設施，除讓孩子玩得開心安全，也增加居民使用率。

埔里公所則表示，相當感謝鎮民自發性協助公園環境清潔，並協助檢查各項遊具，後續也盼大家共同關注遊具狀況，若有損壞可及時回報工作處置，也呼籲部分民眾遛狗不留便，讓官民一起維護公園，甚至城鎮環境的模式能持續下去。

南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，成了親子小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，成了親子小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、隧道爬網等共融式遊具，成了親子小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、隧道爬網等共融式遊具，成了親子小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、隧道爬網等共融式遊具，成了親子小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、隧道爬網等共融式遊具，成了親子小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、隧道爬網等共融式遊具，成當地親子的小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、隧道爬網等共融式遊具，成當地親子的小型遊戲場，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮長壽公園整建增設沙坑、鳥巢鞦韆、隧道爬網等共融式遊具，記者賴香珊／攝影

埔里 親子 健身

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