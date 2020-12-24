王惠美上任二周年縣政成果上菜 突破財政壓力拚經濟

彰化縣長王惠美今天率縣府團隊在清水岩露營區舉行「希望‧綻放」就職2周年記者會，以上菜秀方式呈現12道縣政大菜，王惠美說，二年來縣府團隊積極解決財政問題，也提升行政效率，才會吸引更多人願意來彰化投資，例如在後疫情時代與電商平台合作，用優鮮品牌行銷農產品並活絡彰化經濟。

今天二周年慶祝活動特別選在南彰清水岩露營區舉行，包括縣議員、各鄉鎮市長、前縣長卓伯源等人與會觀禮，她並以縣政主廚現身，一級主管一一以上菜方式展現縣政成績，如防疫大將衛生局長葉彥伯上菜時，台下來賓還起立鼓掌歡呼，予以肯定打氣。

王惠美說，二年來財政困難是她最大壓力，她希望彰化的大案如彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸到彰化、二林精機園區都能加速推動，希望立委也能在中央一起爭取。而會選在清水岩溫泉露營區辦二周年慶，也有象徵意義，多年無法招商出去的清水之森園區今年也招商出去了，都展現縣府團隊的行政效率。

縣府團隊端出二年來為縣民打造的12道縣政好菜中首先以「交通先行 產經發展」理念，端出「公路軌道大雙拼」，期許達成全縣30分鐘生活圈目標。

第2道菜「都市計畫煨三鐵」，盤整全縣土地推動活化，辦理五大都市計畫案，加速縣內土地開發吸引企業投資，未來結合三鐵共構活化土地，讓彰化經濟發展開創新格局。

第3道菜「彰化青年好時機」，成立「青年發展暨就業服務科」，推動青年返鄉就創業，首座青年住宅即將在伸港興建，協助青年在地深耕、留鄉發展。

第4道菜「數位雙語加公幼」，全國首創成立2間「AIoT智慧聯網教育中心」、設置14所英文愛的書庫，非營利幼兒園由4家增加至17家，成長3倍，建構平價優質教保環境。

第5道菜「樂齡長照燴健康」，爭取13處長照衛福大樓建設、導入215個C級巷弄長照站，領先全國啟動C肝根除計畫，已篩檢17萬人，治療達6000人，治療目標數2年達標，進度超前。

第6道菜「社福拼盤佐e化」，推動E化社福服務，全國首創公益整合平台、守護BBCALL APP，且榮獲「台灣健康城市暨高齡友善城市-健康平等獎」，社區照顧關懷據點由150處倍增至280處，持續朝向一村里一據點目標邁進。

第7道菜是「淸新空品釀鮮氣」，啟動空氣品質物聯網智慧監測，完成布建500個微型空氣品質感測器，達成26鄉鎮市覆蓋率百分百目標，彰化縣去年空污改善率全國第一，並輔導351個社區參與「低碳永續家園認證評等」，榮獲環保署低碳永續家園縣市評比最高等級銀級認證佳績。

第8道菜「白海豚屋品溫泉」，網路流傳最美打卡景點白色海豚屋「彰化縣自然生態教育中心」今年正式啟用，社頭清水岩溫泉露營區今年也成功委外營運，將提供五星級露營體驗。

第9道菜「彰化優鮮海陸盤」，打造「彰化優鮮」及「彰化健康豬」專屬品牌，與小三美日、中華郵政i郵購、東森購物等電商合作打開縣內農特產品網路銷售通路，樹立品牌形象。

第10道菜「產業輔導拚轉型」，因應5G時代及高齡化社會，協助縣內傳統產業轉型及技術升級，推動SBIR、圓夢貸款、地方創生，今年共有72家回彰化投資，投資金額482億元，並輔導未登記工廠合法經營，核准件數全國第一。

第11道菜「防洪治水順暢排」，彰化縣第三座鹿港福興水資源回收中心於日前啟用，將淨化鹿港溪及處理鹿港地區生活污水，改善水環境，同時推動11條重大排水計畫及13件雨水下水道改善工程。