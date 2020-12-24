雙龍七彩吊橋明年上限調為2000人 元旦春節開放預購

迎接2021年的到來，去年最夯的南投信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，南投縣觀光處表示，元旦連假、農曆年想安排遊程的民眾，門票即日起開放預購，可以至「南投好好玩」網站或下載手機APP購票外，並強調明年起冬季、夏季閉園時間不同，固定休園日調整為每周三，而每日管制人數上限由原來的1500人調節為2000人。

南投縣長林明溱指出，雙龍（布農語依希岸）瀑布七彩吊橋園區從今年6月啟用至今，人氣持續強強滾人潮更是不間斷，短短半年已累計吸引超過20萬名遊客入園，門票收入更已達1400多萬元，相信明年很快就能將投資開園的6000萬元回收，且為在地原鄉及鄰近水里帶進的觀光商機更難以估計。

觀光處表示，雙龍七彩吊橋全長342 公尺、最深離河谷落蔡達110公尺，相當於30層樓高度，橋面設計採階梯式共有420階，鍍鋅網隔橋面板塗裝以鮮豔七彩設計，每50公尺就有一種顏色，因此定名為七彩吊橋，是全台最美最長最深又刺激的景觀吊橋，其懸吊在懸崖峭壁上，遠眺雙龍瀑布、俯瞰美麗溪谷，景色壯麗迷人。

南投風景區管理所表示，雙龍瀑布七彩吊橋開放已半年，將固定休園日由原本周一調整為周三，每日管制人數也由1500人調節為2000人，並針對冬季及夏季閉園時間作調整，每年三月至九月，上午8時至下午5時閉園；冬令時間:每年十月至次年二月，上午8時至下午4時30分閉園。