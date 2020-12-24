中榮與國家中醫藥研究所建置「中西精準醫學平台」

台中榮民總醫院上午與國家中醫藥研究所共同簽署「合作備忘錄」將藉由台中榮民總醫院與國家中醫藥研究所在臨床照護與研究資源的深度合作，在新冠肺炎臨床照護與基礎研究之合作基礎上，建置「中西精準醫學平台」，可望成為台灣重要之中西結合臨床研究資料庫，有助於台灣醫療邁向國際化與智慧化。

據指出，為因應新冠肺炎疫情，台中榮民總醫院四月即由感染、胸腔內科及傳統醫學科合作建立「新冠肺炎患者中西醫共治模式」，同時採用國家中醫藥研究所草擬之「新冠肺炎病毒中醫臨床分期治療指引」。

在驗證臨床療效後，國家中醫藥研究所著手探討中藥複方水煎劑「台灣清冠一號」作用機轉，證實複方中成分能與新冠病毒之棘蛋白結合，阻斷病毒感染，並抑制細胞激素風暴出現。研究成果已刊登在國際醫學期刊上，同時完成「台灣清冠一號」非專屬授權且成功外銷歐盟，建立起「Bedside to Bench（從臨床到實驗室）」的合作模式與基礎。

台中榮總2003年成立中部第一家開辦中醫服務之公立醫學中心，與國家中醫藥研究所合作建置「中西精準醫學平台」，不但可以提供疾病致病因子與機轉研究，建立中西治療方針與防治策略，更能活絡醫院現有臨床資料庫之利用串連，提升整體效益。