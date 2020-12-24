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南投家扶愛心親子餐會 弱勢親子感受耶誕氣氛
景氣寒冬讓弱勢民眾處境雪上加霜，南投市南島婚宴會館昨晚準備35桌豐富美食，招待南投家扶中心受扶助家庭親子，發揮企業關懷弱勢精神，也讓忙於工作的弱勢家庭父母有機會陪著孩子共進美味晚餐，感受耶誕節和新年的歡樂氣氛。
南投家扶中心寒冬送暖愛心親子餐會過程中，南投家扶咚咚哈太鼓、烏克麗麗、漫舞精靈才藝隊也輪流上台演出，還有耶誕老人發送小禮物、糖果，讓他們一邊享用美食，一邊欣賞家扶孩子辛勤努力才藝演出，拿到耶誕老人送的小禮物，小朋友開心不已，
一名隔代教養的阿嬤帶著二名就讀國小孫子用餐，阿嬤說，從來沒有來到這麼好的餐廳吃飯，這次能夠和大家一起享用美食，是相當難得的經驗，感謝南投家扶中心和社會各界安排這樣溫馨美味的餐會。
南島婚宴會館董事長葉偉傑說，希望藉由餐會活動拋磚引玉讓更多人一起關懷弱勢、做公益，讓受助家庭們感受到滿滿的溫暖，除了南島婚宴會館、大象牛排餐會主辦外，還有鮮魚批發零售、逢甲燒烤冷凍食品、祈元有限公司、統饌食品有限公司以及儀樺冷凍食品行等共同參與，在歲末年終為弱勢家庭送暖。
南投家扶中心主任魏季李說，今年新冠肺炎疫情衝擊，各行各業影響大，讓公益募款少了許多，對弱勢家庭更是雪上加霜，感謝仍有企業回饋社會，關懷弱勢，也期盼更多企業及社會人士，一起關注、幫助弱勢孩童及家庭，共同營造充滿愛的生活環境。
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