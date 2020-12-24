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影／跨年活動辦不辦？盧秀燕：做應變計畫滾動式檢討
本土253天零確診紀錄被打破，中央疫情指揮中心與全國各地方政府開視訊會議後決議不禁止各地舉辦跨年等大型活動，但要符合五大原則；台中市長盧秀燕今日出席大甲區日南國小多功能活動中心落成啟用典禮表示，各項活動會做應變計畫，並隨疫情滾動式檢討，倘若疫情加劇，跨年活動不排除「縮小規模」，或是改為「線上舉辦」，更甚者「全面取消」。
盧秀燕表示，年關將近，台中市政府與民間自發性均有舉辦大小活動，市府會全力配合中央防疫新規範，各項活動均會遵照中央流行疫情指揮中心指示做好防疫工作，也會做應變計畫，並隨疫情滾動式檢討。
盧秀燕說，倘若疫情加劇，跨年活動不排除「縮小規模」，或是改為「線上舉辦」，更甚者「全面取消」；若活動照常舉辦，防疫也加嚴升級，不論室內或室外，只要有群聚活動均要戴口罩、並落實量體溫、勤洗手，戶外除補充水分外禁止飲食。
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