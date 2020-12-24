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影／女副總捐百萬換緩起訴 千分物資年終送給弱勢家庭

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中高分檢檢察長謝榮盛致詞。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中高分檢檢察長謝榮盛致詞。記者陳宏睿／攝影

承億文旅公司的洪姓女副總等61人，涉嫌在去年間詐領交通部暖冬補助，洪女捐百萬獲中檢緩起訴處分，台中地檢署依社會局所提供的弱勢家庭需求清冊後，購買了99個品項，1637分物資，今天在台中地檢署第二辦公大樓前廣場，舉行物資捐贈活動，由台中地檢署檢察長毛有增代表送給台中市副市長陳子敬。

台中地檢署檢察長毛有增表示，只要知錯願改，檢察官也會適時給予緩起訴的機會，以勵自新。此案被告雖詐領政府暖冬旅遊補助款，但已繳回犯罪所得、犯後態度良好，且積極表示願以緩起訴公益條件回饋社會，所以中檢同意被告緩起訴，但需免費提供相當於100萬元的寢具等實質公益物資，回饋社會弱勢團體及民眾。尤其今年因疫情影響，公益捐贈物資普遍減少，台中地檢署讓緩起訴處分金化作愛心結合公益，與市府社會局攜手送暖。

台中高分檢檢察長謝榮盛說，檢察官的面貌多元，不只是只有媒體呈現出來，打擊不法，偵辦重大刑案的一面，檢察官也柔性的一塊，檢察官在公益與關懷也該同時併進，可以嚴正執法，展現社會正義，也期待檢察官表現溫柔的一面，鼓勵檢察官，應用緩起訴處分，展現檢察官的另一個面向，走進弱勢家庭中關懷。

台中市副市長陳子敬表示，長期以來，社會局受贈的物資品項有限，大多是食物和民生用品。此次有台中地檢署媒合，社工可以依照服務對象的實際需求提出申請，從枕頭、棉被、床墊，到熱水器、洗衣機、小瓦斯爐等，這些普通必需的日常用品，對弱勢家庭卻是沉重的負擔。感謝地檢署防疫時期送暖，展現司法在剛正不阿之外柔性的一面，不只給犯錯者機會，也關懷社會局服務對象。

承億文旅公司的洪姓女副總等61人遭檢調查出，涉嫌以假人頭詐領交通部的「暖冬旅遊住宿補助」，去年詐領補助款45.7萬，全案經檢調比對清查後，認定洪等人涉詐欺、商業會計法等罪，但審酌洪女等人已繳回詐領的補助款，都承認犯行，檢方昨天處分洪等61人緩起訴，緩起訴期為1至2年不等，洪女需捐贈地檢署指定的公益物資100萬，其餘涉案人支付公庫3萬至10萬元。

承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中地檢署檢察長毛有增致詞。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中地檢署檢察長毛有增致詞。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中地檢署檢察長毛有增（左）代表捐贈物資，由副市長陳子敬（右）代表受贈。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中地檢署檢察長毛有增（左）代表捐贈物資，由副市長陳子敬（右）代表受贈。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，檢察官張凱傑擔任主持人。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，檢察官張凱傑擔任主持人。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中市副市長陳子敬、社會局長彭懷真、法制局長李善植等人都與會。記者陳宏睿／攝影
承億文旅公司的洪姓女副總等人涉嫌詐領暖冬補助，洪女捐百萬物資獲緩起訴，台中地檢署今舉辦捐贈儀式，台中市副市長陳子敬、社會局長彭懷真、法制局長李善植等人都與會。記者陳宏睿／攝影

檢察官 暖冬補助 弱勢家庭

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