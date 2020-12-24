癌童長期住院治療 最喜歡去醫院裡的地方是這裡！

台中市一名國小六年級女童是血癌患者，接受治療時念念不忘「何時才可以回學校？」中山醫學大學附設醫院體會到即使孩童罹癌，仍然有上學的想望，因此和市政府合作，在兒癌病房設置了一間專屬的教室，並有老師幫這群罹癌的小孩上課。教育局上午特別在中山附醫舉辦耶誕慶祝活動，讓醫院的教室裡充滿了笑聲。

中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙說，治療兒童癌症20多年，早期只想讓兒童的癌症治癒，且為了免因感染而中斷治療，接受治療的孩童都無法繼續學業。但近年，兒童癌症的治癒率已提升到8成，這些孩童，都非常渴望上學，到校上課也常是他們的夢想之一。

他說，他原先也好奇「不是小朋友都不喜歡上學嗎? 」但後來卻發現，有許多患有癌症的病童，其實都是很想去上學的。

中山附醫兒童血液腫瘤科主任翁德甫說，解決兒童心理的需求和治療疾病一樣的重要，因此為了解決這些病童的上課問題，該院在興建新的兒童癌症病房時，就特別設置了一間教室，讓這些病童接受治療時，也同時可上課。

在醫院和教育局、衛生局和社會局的合作下，推動名為「床邊教學」的計畫，由市政府教育局找專業的老師進入醫院駐點服務，透過醫療體系以及教育體系的合作，提供長期住院的孩子繼續就學，讓患童求學不中斷。

而這些病童平日雖辛苦接受治療，但往往上課的時間還沒到，就戴著口罩和帽子，興奮的來上課，甚至有些孩子還不停的要爸媽快些移動點滴架，想早些到教室來上課。