快訊

傳染力更強！英政府證實出現第2種變異病毒株 美尚未發現

高中英聽上午9時開放查成績 如有疑義25日前申請複查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雅廚具捐贈百萬18校受惠 打造機器人教育示範區

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大雅廚具董事長張光男熱心捐贈200萬元給大雅與后里區共18所學校，提升學習成效。記者余采瀅／攝影
大雅廚具董事長張光男熱心捐贈200萬元給大雅與后里區共18所學校，提升學習成效。記者余采瀅／攝影

台中市政府教育局自2016年起與大雅廚具合作，並在台中市議員吳顯森促成下，推動「機器人教育課程」。為提升學習成效，大雅廚具董事長張光男熱心捐贈200萬元給大雅與后里區共18所學校，加上教育局補助180萬元購買教學設備，讓學生學習Scratch程式設計、數學與計算知識。教育局長楊振昇今日頒發感謝狀，肯定張光男董事長為教育的付出，盼藉此鼓勵更多企業投入教育資源。

楊振昇表示，針對108課綱科技領域課程，市府結合在地產業發展多元特色課程，如機器人、3D列印、Scratch程式語言等，期望帶給學生豐富的學習體驗。

三和國小黃同學指出，在機器人教育課程中製作了投籃機、賽車等，組裝過程中除應用課堂上的知識外，還可發揮想像力創作，從中獲得自信與成就感。

教育局指出，張光男董事長是大雅區三和國小的榮譽校友，在與議員吳顯森會面時談及希望提升大雅區教育品質，讓學生學習程式語言，發展邏輯思考拓展視野，接軌國際，因此捐贈教育設備經費給大雅國小、三和國小、陽明國小、文雅國小、大明國小、上楓國小、汝鎏國小、六寶國小、月眉國小、育英國小、內埔國小、七星國小、泰安國小、后里國小、大雅國中、大華國中、后里國中、后綜高中等18校。

教育局表示，感謝大雅廚具重視教育，讓大雅及后里區成為機器人教育示範場域，逐步拓展至全市各國中小。

教育局 台中市

延伸閱讀

籲業者標示豬肉來源 馬祖成立來源標示示範區

探索新聞／雙語有助招生 教師卻陷英語焦慮

中捷能否恢復營運？ 盧秀燕：14日對外說明

中學技藝台中拿第一 烹飪首奬想作出故鄕梨山美食

相關新聞

大雅廚具捐贈百萬18校受惠 打造機器人教育示範區

台中市政府教育局自2016年起與大雅廚具合作，並在台中市議員吳顯森促成下，推動「機器人教育課程」。為提升學習成效，大雅廚...

難確認產權 台中慢車自治條例觸礁

中市各種沒車牌的慢車愈來愈多，出租摩托車、電動腳踏車等隨意停放嚴重妨礙交通，市府提案訂立「台中市移置保管妨礙道路交通慢車...

斥資百萬 南投搶救湧泉洗衣場

南投縣南投市龍井街龍泉天然湧泉，水質清澈冬暖夏涼，也是當地婦人洗菜、洗衣場所；南投縣長林明溱等人昨天會勘，下場體驗湧泉洗...

爭議11年 大安大甲溪輸水過環評

近日水情吃緊，多處農地停灌，但爭議11年的大安大甲溪聯合輸水工程昨成功通過環評大會，此案長期遭質疑為了中科與農民搶水，開...

彰縣伸港擱淺貨輪變打卡景點 屢傳受困

彰化縣伸港鄉近岸擱淺的貨輪「東海696號」，成為照相打卡景點，但民眾不諳潮汐變化，半年來已發生3件人車受困海灘案，彰化縣...

北屯人口激增 交通承載量吃緊

台中市北屯區因有捷運行經，最近10年人口快速成長、建案暴增，更吸引大型賣場進駐，卻因此造成周邊道路在上下班尖峰時段與假日...

南投23公尺耶誕樹 全國最高

南投縣信義鄉羅娜村每年耶誕節活動，吸引上萬人前來體驗布農之美。信義鄉公所今年設置23公尺、號稱全國最高的耶誕樹，和近1公...

中市民進黨總召英派謝明源出線 新系正國會最大公約數

台中市議會民進黨團幹部改選，黨團今晚聚會協調，由英派資深議員謝明源擔任總召丶親正國會賴佳微丶新潮流系張耀中出任副總召。

彰化市跨年晚會如期舉行 做好防疫看表演摸大獎

彰化市公所為迎接2021年而舉辦的「牛年」跨年晚會，訂12月31日晚上6點20分起，在彰化火車站前中正路登場！彰化市長林...

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

獅子山共和國籍「東海696」貨輪去年10月因颱風擱淺在彰化伸港鄉外海，卻成了民眾打卡拍照熱門景點，不過因民眾不諳潮汐變化...

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

玉山國家公園各地供山友休息的山屋再生亂象！近來玉管處接獲同仁及保育志工回報，圓峰山屋有山友在室內炊煮，用火不慎竟然把山屋...

工業與農民搶水爭議11年 大安大甲溪聯合輸水今過環評

爭議11年的大安大甲溪聯合輸水工程今天正式通過環評大會，此案長期遭質疑為了中科跟農民搶水，尤其近期水情吃緊多處農地停灌，...

熱門新聞

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

金門限定舊紙鈔馬克杯爆紅 首波限量800個

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

鄭文燦小內閣異動 前立委余宛如接資科局長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。