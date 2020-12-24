大雅廚具捐贈百萬18校受惠 打造機器人教育示範區

台中市政府教育局自2016年起與大雅廚具合作，並在台中市議員吳顯森促成下，推動「機器人教育課程」。為提升學習成效，大雅廚具董事長張光男熱心捐贈200萬元給大雅與后里區共18所學校，加上教育局補助180萬元購買教學設備，讓學生學習Scratch程式設計、數學與計算知識。教育局長楊振昇今日頒發感謝狀，肯定張光男董事長為教育的付出，盼藉此鼓勵更多企業投入教育資源。

楊振昇表示，針對108課綱科技領域課程，市府結合在地產業發展多元特色課程，如機器人、3D列印、Scratch程式語言等，期望帶給學生豐富的學習體驗。

三和國小黃同學指出，在機器人教育課程中製作了投籃機、賽車等，組裝過程中除應用課堂上的知識外，還可發揮想像力創作，從中獲得自信與成就感。

教育局指出，張光男董事長是大雅區三和國小的榮譽校友，在與議員吳顯森會面時談及希望提升大雅區教育品質，讓學生學習程式語言，發展邏輯思考拓展視野，接軌國際，因此捐贈教育設備經費給大雅國小、三和國小、陽明國小、文雅國小、大明國小、上楓國小、汝鎏國小、六寶國小、月眉國小、育英國小、內埔國小、七星國小、泰安國小、后里國小、大雅國中、大華國中、后里國中、后綜高中等18校。

教育局表示，感謝大雅廚具重視教育，讓大雅及后里區成為機器人教育示範場域，逐步拓展至全市各國中小。