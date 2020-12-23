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彰化市跨年晚會如期舉行 做好防疫看表演摸大獎
彰化市公所為迎接2021年而舉辦的「牛年」跨年晚會，訂12月31日晚上6點20分起，在彰化火車站前中正路登場！彰化市長林世賢說，為配合中央新冠肺炎防疫政策，將嚴守防疫措施，歡迎鄉親一起來High翻跨年夜，期待新的一年「牛轉乾坤」！
由於中央未禁止舉辦跨年活動，但要做好防疫措施，林世賢強調，參加「牛年」跨年晚會的民眾務必全程戴好口罩，有關正在自主健康管理者，以及如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者等高風險人員勿進入會場，參加民眾必須攜帶手機並維持開機，除補充水分外禁止飲食，經勸導不聽者開罰，市公所也會在活動四周懸掛提醒看板。
林世賢表示，彰化市每年的跨年晚會，現場都擠滿人潮，更吸引很多年輕族群共襄盛舉；今年邀請到曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒（五月天師弟）等年輕藝人到場施展歌藝，一起來彰化和鄉親倒數迎接2021年，除了藝人外，還包括由社區、學校、舞團輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等。
至於民眾期待的摸彩活動，林世賢說，今年的摸彩獎品更是豐富，有gogoro電動機車（買菜車）、55吋液晶電視、冰箱、洗衣機、萬元禮券、自行車等，歡迎鄉親有好手氣，摸個大獎而歸。
為考量晚會會場周邊的交通順暢，12月31日上午11時至翌日凌晨3時，彰化火車站前中正路（兩端紅綠燈標誌區間）將進行管制，彰化火車站後停車場則規畫有115停車位及450機車車位作為汽、機車停放區，將請鄉親配合。相關資訊可洽詢彰化市公所，電話（04）7222141分機1715、1714。
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