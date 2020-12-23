快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平安夜要聽東海大學百響平安鐘 實名制入校園

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
東海校牧室在文理大道鐘樓處建置「真光之路」裝置藝術，以耶穌基督—降生的那一夜「第一個聖誕夜」為主題。圖／東海大學提供
東海校牧室在文理大道鐘樓處建置「真光之路」裝置藝術，以耶穌基督—降生的那一夜「第一個聖誕夜」為主題。圖／東海大學提供

迎接2020年聖誕節，東海大學今年以「2020 愛你愛祢」為主題，2020年不是容易的一年，疫情影響進出公共場所受到限制，國際局勢動盪，全世界都感到不安，因此耶誕節的意義更希望帶給大家平安。

東海大學指出，明晚平安夜，東海大學及學生會戶外活動配合政府防疫政策，晚間7點後入校採實名制並配戴口罩，要參加平安夜感受耶誕氣氛的民眾，須遵守各項防疫規定。

東海大學每年耶誕節都吸引許多民眾，參與平安夜盛會，有東海頗負盛名的「99+1」百響平安鐘傳統，今年還有多元的學生社團在校園各處進行表演，搭配學生會籌辦的「就市集∞」聖誕市集活動，邀請攤商進駐販賣周邊小物。

今年東海校牧室在文理大道鐘樓處建置了「真光之路」裝置藝術，以耶穌基督—降生的那一夜「第一個聖誕夜」為主題，由校牧室和美術系老師段存真和學生團隊共同合作，以壓克力板材質製作，現場也有QR Code供大家掃描了解聖誕節的由來；在第二教學區美術系也有多件裝置藝術展覽，該區展至明年元月6日。

2020年東海大學平安夜活動，包括創意暨藝術學院四系聯合聖誕晚會、戶外彌賽亞音樂欣賞明晚20點30分在路思義教堂戶外草坪。平安夜崇拜：19點30分、21點30分在路思義教堂。

路思義合唱家戶外音樂會22點30分在路思義教堂戶外草坪。王宏恩戶外演唱會23點00分路思義教堂戶外草坪。路思義合唱家戶外獻詩： 23點15分路思義教堂戶外草坪。「99+1」平安子夜鐘聲：23點58分畢律斯鐘樓前倒數。

東海大學「真光之路」裝置藝術由校牧室和美術系老師段存真和學生團隊共同合作，以壓克力板材質製作。圖／東海大學提供
東海大學「真光之路」裝置藝術由校牧室和美術系老師段存真和學生團隊共同合作，以壓克力板材質製作。圖／東海大學提供

東海大學 教堂 裝置藝術

延伸閱讀

雲品與中區三所大學結盟 深耕人才培育及服務科技

跨百光年平安夜登場 高捷跨年延長營運

土城醫院歡慶聖誕節 MOMO台哥哥、姐姐現場帶氣氛

平安夜表決 孫大千：民進黨通過開放萊豬送美聖誕禮物

相關新聞

平安夜要聽東海大學百響平安鐘 實名制入校園

迎接2020年聖誕節，東海大學今年以「2020 愛你愛祢」為主題，2020年不是容易的一年，疫情影響進出公共場所受到限制...

靜宜大學行雲者小兵立大功 師生邊學還可接案賺入300萬

靜宜大學「行雲者研發基地」由一群對程式設計和專案管理充滿熱忱的師生創立，承接校內外專案「小兵立大功」，幫學校累積逾300...

2020交通大學歲末燈飾 「圓」滿登場

2020年逐漸步入尾聲，每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。即日...

陽明交大校長投票登場 學生自辦網路公投測聲量

陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，今、明...

全台8所大學廢二一制 教長：應設學習輔導配套

陽明大學近期的教務會議決議廢除二一制，最快這學期生效，是國內第八所廢除二一制的大學。教育部長潘文忠今天對此表示，這是大學...

零下70度鍵合銅與矽 中央大學科研成果登國際期刊

中央大學機械系教授李天錫在合成奈米矽晶實驗中意外發現，在室溫下甚至在攝氏零下70度，銅與矽的表面鍵合也能產生和數百度高溫...

全台第8校！陽明大學教務會議決議廢二一制

陽明大學教務會議最近通過廢除二一制，後續要報校務會議和教育部備查，最快這學期上路。該校教務長周穎政表示，陽明每學期平均一...

陽明、交大23日投票選校長 獲4成同意票才符合資格

陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，明、後...

在台教書「覺得自己毫無價值」 土博士棄專任教職西進

台灣的大學愛用洋博士，許多本土博士找不到教職，只好離鄉背井到中國大陸求生存，另也有一批在台灣教學多年後，轉進對岸的大學。...

台灣學界「水有多深」？台大如何避免校友搞派閥

台灣學界的水有多深？「學閥腫瘤」盤根錯節，常造成封閉的小圈圈，結果就是看到少數幾個教授有權隨個人的好惡圈選、同意或否決院...

陽明大學決議廢除二一退學制 最快這學期實施

陽明大學近日教務會議決議廢除二一退學制，以鼓勵學生自主學習、嘗試較難的課程，最快這學期可適用，下學期與交通大學合校後，也...

大學商管學院最難科目是微積分？ 網爆「這科才真正讓你想哭」

大學不像中學必須專精各種科目，可以依照個人興趣及擅長項目做選擇。日前一名就讀商學院的女大生在網路上發問，哪些商學院科目是最難的？引來網友熱烈討論，一面倒回答會計學才是所有科目裡最難的。

熱門新聞

在台教書「覺得自己毫無價值」 土博士棄專任教職西進

全台第8校！陽明大學教務會議決議廢二一制

整理包／110學測衝刺倒數30天！國英數社自 五科必考重點一次看

零下70度鍵合銅與矽 中央大學科研成果登國際期刊

「五專展翅」4年 就業率僅2成5

陽明、交大23日投票選校長 獲4成同意票才符合資格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。