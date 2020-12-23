平安夜要聽東海大學百響平安鐘 實名制入校園

迎接2020年聖誕節，東海大學今年以「2020 愛你愛祢」為主題，2020年不是容易的一年，疫情影響進出公共場所受到限制，國際局勢動盪，全世界都感到不安，因此耶誕節的意義更希望帶給大家平安。

東海大學指出，明晚平安夜，東海大學及學生會戶外活動配合政府防疫政策，晚間7點後入校採實名制並配戴口罩，要參加平安夜感受耶誕氣氛的民眾，須遵守各項防疫規定。

東海大學每年耶誕節都吸引許多民眾，參與平安夜盛會，有東海頗負盛名的「99+1」百響平安鐘傳統，今年還有多元的學生社團在校園各處進行表演，搭配學生會籌辦的「就市集∞」聖誕市集活動，邀請攤商進駐販賣周邊小物。

今年東海校牧室在文理大道鐘樓處建置了「真光之路」裝置藝術，以耶穌基督—降生的那一夜「第一個聖誕夜」為主題，由校牧室和美術系老師段存真和學生團隊共同合作，以壓克力板材質製作，現場也有QR Code供大家掃描了解聖誕節的由來；在第二教學區美術系也有多件裝置藝術展覽，該區展至明年元月6日。

2020年東海大學平安夜活動，包括創意暨藝術學院四系聯合聖誕晚會、戶外彌賽亞音樂欣賞明晚20點30分在路思義教堂戶外草坪。平安夜崇拜：19點30分、21點30分在路思義教堂。