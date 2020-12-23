興大提升「染料敏化太陽能電池」效率登國際頂尖期刊

中興大學化學系教授葉鎮宇執行科技部研究計畫，與清華大學化工系衛子健教授組成研究團隊共同研發新一代「bJS」系列紫質染料，已被證明能有效提升染料敏化太陽能電池發電效率，是該領域研究的重大突破。

這項成果11月發表在國際頂尖期刊「應用化學（Angewandte Chemie International Edition）」，論文在該期刊中的重要性為前5%，被評選為非常重要論文VIP （Very Important Paper），並做特別報導，備受國際學者重視。

興大化學系教授指出，相較已普遍商業化之矽晶太陽能電池，染料敏化太陽能電池具有便宜、易加工、多彩、可撓及適用於穿戴裝置的優勢，染料則是染料敏化太陽能電池的核心組成。

這項研究師法自然界葉綠素結構，在2011年發表在「科學」期刊中人工合成的「YD」系列染料，利用含長碳鏈的紫質染料提升染料敏化太陽能電池的效率創下約12%的世界紀錄，其中的關鍵正是染料中的長碳鏈所形成的柵欄阻擋了反向電流的生成。

興大葉鎮宇團隊及清大衛子健團隊，更首創將紫質染料中的長碳鏈數目增加至兩倍，形成「雙柵欄」結構，在相同元件組裝條件下發電效率比之前的高效率「YD」系列染料提升11.9%，證明其創新的「雙柵欄」結構能有效提升染料敏化太陽能電池發電效率，顯示「bJS」系列紫質染料的巨大潛力。