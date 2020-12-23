彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

獅子山共和國籍「東海696」貨輪去年10月因颱風擱淺在彰化伸港鄉外海，卻成了民眾打卡拍照熱門景點，不過因民眾不諳潮汐變化，半年來已發生3件人車受困案件，彰化縣消防局及海巡署中部分署強調這是消防局公告的危險水域，呼籲民眾避免前往。

「東海696號」貨輪是當時從台中港出海後，因主機與副機故障，在台中港外約1.5海浬處錨泊區拋錨檢修，後來又因米塔颱風襲台，海上風浪大，貨輪發生流錨往南漂流，擱淺在彰化縣伸港鄉外海，船東曾試圖利用漲潮時拖吊卻失敗，一直留在伸港鄉外海，在滄海藍天別有美感，常有民眾利用退潮，前往距離海岸線約2公里遠的貨輪拍下美照。

不過， 海巡署中部分署防潮門安檢所所長廖偉清表示，貨輪擱淺的地點屬什股海域，地形特殊，離海岸線越遠，地勢越高，許多民眾看見退潮時可以步行到外海，或有民眾會開車沿蚵車走的蚵道進入海灘，但等到漲潮時才發現已無退路而受困。

彰化縣消防局伸港分隊長張惟翔說，因為該船距離岸邊2公里以上，救援不易，且船附近的地質軟嫩，容易受困加上什股海域因為地形關係，漲潮時會由外往內包覆，時常發生民眾發現身旁有海水時，才發現返回岸邊的路不見了，建議民眾不要前往。

張惟翔說，本月21日下午才在附近海域，發現兩大一小民眾疑徒步前往貨輪賞景，卻因漲潮受困，被發現救上膠筏，隨後由消防人員接手救援上岸，另本月2日也有一輛車受困在貨輪附近，最後為潮水滅頂，幸好人被救上岸，今年6月也有一輛轎車受困，最後動用拖車拖上岸。