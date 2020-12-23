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玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園獲報，有山友在圓峰山屋室內炊煮，用火不慎竟然把山屋的PAC使用說明圖給燒融了。圖／玉管處提供
玉山國家公園獲報，有山友在圓峰山屋室內炊煮，用火不慎竟然把山屋的PAC使用說明圖給燒融了。圖／玉管處提供

玉山國家公園各地供山友休息的山屋再生亂象！近來玉管處接獲同仁及保育志工回報，圓峰山屋有山友在室內炊煮，用火不慎竟然把山屋的PAC使用說明圖給燒融了，更令人驚心的是保育志工到中央金礦山屋服勤時，發現山屋旁箭竹叢竟然有餘燼在冒煙，幸志工趕緊撲滅，如餘燼復燃，後果實在是不堪設想。

玉管處強調，入冬後山區氣溫驟降，相信不少山友在山屋休息時，都會泡杯熱茶，或是煮上1鍋熱騰騰的晚餐，撫慰登山的疲勞，雖說是登山最溫暖的一件事，但在國家公園內，除了園區的部分指定區域可以使用簡易器具炊煮，嚴禁焚燒草木、隨地升火等行為，否則將依國家公園法開罰，

玉管處表示，園區內公告簡易炊煮地點僅得以簡易器具炊煮，如煮麵、燒開水及泡茶、咖啡等使用，同時呼籲山友在炊煮時，注意用火安全，同時嚴禁烤肉、升火及其它大肆炊事、燒烤等行為，依禁止事項第八點規定，「未經核准，禁止於停車場及指定以外之地區露營、野炊、炊事、……及舉行營火等活動。」違反規定最高可處新台幣3000元罰鍰。

玉山國家公園公告園區內所有可簡易炊煮的地點共5處，可上網址https://npm.cpami.gov.tw/news_4main.aspx?id=2580查詢，

玉山國家公園獲報，保育志工到中央金礦山屋服勤時，發現山屋旁箭竹叢竟然有餘燼在冒煙，幸虧及時撲滅。圖／玉管處提供，
玉山國家公園獲報，保育志工到中央金礦山屋服勤時，發現山屋旁箭竹叢竟然有餘燼在冒煙，幸虧及時撲滅。圖／玉管處提供，
玉山國家公園獲報，保育志工到中央金礦山屋服勤時，發現山屋旁箭竹叢竟然有餘燼在冒煙，幸虧及時撲滅。圖／玉管處提供
玉山國家公園獲報，保育志工到中央金礦山屋服勤時，發現山屋旁箭竹叢竟然有餘燼在冒煙，幸虧及時撲滅。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友 露營

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