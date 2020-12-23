工業與農民搶水爭議11年 大安大甲溪聯合輸水今過環評

爭議11年的大安大甲溪聯合輸水工程今天正式通過環評大會，此案長期遭質疑為了中科跟農民搶水，尤其近期水情吃緊多處農地停灌，不少農民反對開發此案；開發單位經濟部水利署今天承諾，乾旱時會兼顧農業用水需求，邀集農民及農會代表共同協商、參與水源調配，最終成功闖關環評大會。

大台中地區目前每日有8.6萬公噸供水缺口，水利署評估，未來台中市人口聚集、自來水普及率上升、經濟發展下，每日供水缺口將達每日22萬公噸，擬聯合運用大安溪、大甲溪水源，開闢10多公里輸水管線、隧道來調度大台中用水。此案2010年就通過環評大會，但因行經斷層帶又未提出保障農水計畫，2011年被撤銷環評結論，進入二階審查，今年才重新進入環評。

環評委員洪挺軒指出，台灣水資源不平均，聯合用水規畫值得鼓勵，但要審慎評估未來是否可能導致農民不便或限縮用水，尤其當地是水稻、馬鈴薯等重要產區，未來水源調配小組應該納入農會代表共同討論，否則恐面臨阻礙。

依據水利署目前擬定的水源調配小組，除了自來水公司、苗栗縣府、台中市府、農田水利署、台電公司以外，還有3名台中市后里區的農民代表，水利署承諾，願意新增農會代表，未來在乾旱年或水情不佳時，就會成立旱災緊急應變小組，盼兼顧民生、農水需求原則下，共同協商調配供水量及調度方式。

環評委員關心自來水漏水率問題，水利署表示，政府10年前編列796億元推動十年計畫，全國自來水漏水率從19.8%降至14、15%左右，不過台中仍在18%左右，是台灣漏水率第三高，主因是許多管線在921大地震時損壞，但預計到102年時可以減少到10%，達到世界先進國家的平均標準。