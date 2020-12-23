日月潭水社、伊達邵同步跨年煙火秀 現場採總量管制

日月潭今年將在水社、伊達邵2地同步舉辦煙火秀，不僅花火時間還比去年多60秒，將一口氣施放長達8分鐘的煙火，主場伊達邵碼頭將由歌手輪番登場，日管處宣布配合中央防疫作為，將為原本可容納3000人的廣場進行總量管制，當活動區人數超過1500人時，將暫停開放遊客進入。

日月潭國家風景區表示，去年跨年晚會主場在水社，煙火則是在水社、伊達邵2地施放，施放時間為7分鐘，今年同樣於水社、伊達邵兩處潭面施放絢爛湖畔煙火，施放長度可達480秒，晚會活動主場移到伊達邵廣場，與遊客一起倒數，讓遊客能好好欣賞跨年煙火，一同在璀璨煙火陪伴下，迎接嶄新的一年。

伊達邵遊客中心主任陳逸全說，配合中央疫情防疫作為，伊達邵廣場採單一進出口，遊客須出示手機（同行人一人出示即可）、配合實聯制登錄，入活動區需噴酒精消毒後才能進入，且須全程配戴口罩，現場採總量管制原則，活動區人潮超過1500人時，將暫停開放遊客進入，不過水社、伊達邵碼頭前水域同步於跨年倒數後施放8分鐘煙火，遊客可觀賞煙火的景點甚多。