南投清水國小翻轉教育靠柳丁 扶輪社出資捐設備

南投縣中寮鄉盛產柳丁、柑橘等農產，當地清水國小結合地方產業，在台中南區扶輪社協助下推動「柳丁產業創新翻轉教育計畫」，除教孩子產製品嘗柳橙汁，更利用柳丁精油製作「乾洗手」、「清潔劑」等抗菌防護用品，強化清潔也防疫。

清水國小指出，中寮鄉是縣內生產柳丁、珍珠柑、砂糖橘等柑橘類水果的重要產地，校方因此運用在地產業特色規劃課程，鎖定柳丁帶著學生進行農產加工，更在扶輪社協助下啟動「「柳丁產業創新翻轉教育計畫」，設置創成教室及相關設備。

台中南區扶輪社長黃建泰說，清水國小位居偏鄉，面臨少子化衝擊和教育資源匱乏問題，基於教育多元化，該社為此多年深耕和協助該校孩子，從最初的閱讀教育提升學生基本能力、充實英文教學設備，到合力推動數學或地方產業翻轉教育。

今年的「柳丁產業創新翻轉教育計畫」除結合國際扶輪3461地區2020-2021年度地區獎助金支持，也串聯金蘭社台北七星、台中惠中、台美、惠來、南光扶輪社、馬拉松扶輪社等6社籌募經費輔助偏鄉產業培育，期許成就在地職業教育。

清水國小校長田志順則說，台中南區扶輪社串聯友社贊助30 萬元協助建置榨汁、冷藏、冷凍等硬體設備，而有鑑於今年爆發疫情，因此除教學生將柳丁榨成柳橙汁或做成相關食品，更用果皮做成柳丁精油再製乾洗手、清潔劑等抗菌防護用品。