慶山建設贈書15年捐逾6萬冊圖書 13所小學受惠

慶山建設捐贈豐原、石岡學校圖書今年已第15年，累計捐贈圖書量逾6萬冊，同樣與台中市議員陳清龍服務處共同辦理贈書，捐贈圖書給豐原區、石岡區、后里區泰安國小等共13所小學，配合推動校園雙語教學，今年也選用英文、中文繪本超過2500本，金額達百萬元。

陳清龍表示，慶山建設總經理陸鴻慶長期捐贈圖書，不期望每位孩子都會翻閱書籍，但若10位同學中有7位會去借閱，這7位中有2位孩子因為閱讀而受到啟發，改變他的一生，那贈書就有意義與價值。

慶山建設董事長陸火爐說，在地企業回饋家鄉，捐贈圖書達15年，希望用書籍陪伴孩子成長，期望邁向第二個15年。慶山建設副總林珮娟說，平時在家也會選擇孩子有興趣的書來做親子共讀，「對的事一定要做」，持續推動閱讀帶來正向回饋。

台中市府教育局副局長方炳坤表示，教育局積極推動閱讀，編列專款預算，聘請閱讀推動老師協助校園推廣閱讀。

受贈校代表瑞穗國小校長尤長亮感謝企業長期贈書，他說，十年樹木百年樹人，若每一個人都對教育如此用心，台灣當然就有希望。