南投縣跨年晚會 旺福樂團、李佳薇壓軸倒數迎新年

「2021愛在南投星光閃耀」南投縣跨年晚會，12月31日晚間7點將於南投縣立體育場舉行，今年跨年活動入場採實名制，並要求戴口罩加強防疫。南投縣長林明溱、金曲樂團旺福、鐵肺女王李佳薇將直播倒數，和南投縣民一起迎接2021年到來。

南投縣文化局長林榮森說，今年南投跨年晚會由「第一屆超級魔王大道」大愷與TVBS「食尚玩家」林彥君擔任主持，邀請南投新生代獨立嘻哈團體「Rooftop Mob」、在地歌手「林語菲」以及聲林之王「鄭可強」返鄉與鄉親同歡，也邀請南投縣「B.K掰客樂團」、「亂貓樂團」一起High翻跨年晚會。

重量級卡司也將輪番上陣，花甲少年轉大人嚴正嵐、經典台語唱將總鋪師歌王陳隨意、芒果公主喬幼、入圍最佳演唱組合「慢慢說」，最後倒數階段則由旺福樂團、李佳薇和南投縣長林明溱一起倒數計時。