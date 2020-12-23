台中海線重劃區10年等不到公車 市府協調路線延、繞駛

台中市梧棲區民族路三段位於台中港市鎮中心北側，許多社區人口增加，民眾反映當地公車路線都沒有，享受不到台中市免費公車的便利，台中市議員楊典忠今和中市府交通局公捷處人員會勘，希望儘速規劃公車服務梧棲民眾，交通局表示，將協調行經周邊客運業者評估303、304、616公車路線延、繞駛，以提供大眾運輸服務。

市議員楊典忠表示，中市府每年編列將近30億元經費的免費公車，明年還要市民限定，但是海線地區梧棲市鎮中心與沙鹿西站重劃區都是新興發展區，民眾卻無法享受市府公共運輸的便捷成果，相較南屯13期重劃、西屯12期重劃、北屯部仔區段徵收、太平新光重劃區很多主要道路都有公車路線行駛，一樣是重劃區，海線卻遲遲等不到，對海線不公平，市府應該儘速規劃公車路線。

附近住戶陳姓男子說，台中港市鎮中心民族路、四維路、八德路、大勇路、港都路一輛公車都沒有，不僅沒有10公里幸福、雙十公車，連明年市民限定也沒有。

楊典忠表示，從海線地區增加的人口來看，從去年至今年10月底，梧棲區增加868人，清水區增加939人，其中以市鎮中心梧棲頂寮里、清水槺榔里的新社區人口增加最多，公共運輸與商業需求自然出現，而當地公車路線目前仍集中在梧棲市區與台灣大道 附近，希望市府交通局儘速規劃公車路線，以利當地交通與民眾搭乘。