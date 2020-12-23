快訊

聖誕老人的原型：兼談宗教藝術中的神話傳說

陳時中：本土病例案771共接觸173人 3人檢驗中 其餘皆為陰性

台中海線重劃區10年等不到公車 市府協調路線延、繞駛

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠今天和中市交通局公捷處人員，會勘台中海線公車路線問題。圖／台中市議員楊典忠服務處提供
台中市議員楊典忠今天和中市交通局公捷處人員，會勘台中海線公車路線問題。圖／台中市議員楊典忠服務處提供

台中市梧棲區民族路三段位於台中港市鎮中心北側，許多社區人口增加，民眾反映當地公車路線都沒有，享受不到台中市免費公車的便利，台中市議員楊典忠今和中市府交通局公捷處人員會勘，希望儘速規劃公車服務梧棲民眾，交通局表示，將協調行經周邊客運業者評估303、304、616公車路線延、繞駛，以提供大眾運輸服務。

市議員楊典忠表示，中市府每年編列將近30億元經費的免費公車，明年還要市民限定，但是海線地區梧棲市鎮中心與沙鹿西站重劃區都是新興發展區，民眾卻無法享受市府公共運輸的便捷成果，相較南屯13期重劃、西屯12期重劃、北屯部仔區段徵收、太平新光重劃區很多主要道路都有公車路線行駛，一樣是重劃區，海線卻遲遲等不到，對海線不公平，市府應該儘速規劃公車路線。

附近住戶陳姓男子說，台中港市鎮中心民族路、四維路、八德路、大勇路、港都路一輛公車都沒有，不僅沒有10公里幸福、雙十公車，連明年市民限定也沒有。

楊典忠表示，從海線地區增加的人口來看，從去年至今年10月底，梧棲區增加868人，清水區增加939人，其中以市鎮中心梧棲頂寮里、清水槺榔里的新社區人口增加最多，公共運輸與商業需求自然出現，而當地公車路線目前仍集中在梧棲市區與台灣大道 附近，希望市府交通局儘速規劃公車路線，以利當地交通與民眾搭乘。

公車 梧棲 台中市

延伸閱讀

新北塭仔圳7000間廠房找新家 租金、地價狂漲一倍

桃園山峰重劃區地主補1億土增稅 起因6年前烏龍公文？

重劃區房市交易 林口最熱

北部建商搶鳳山 93期重劃區開出一坪52.4萬

相關新聞

從早吃到晚 台中一日美食攻略

美食之都的台中，各式多元的料理應有盡有，從早到晚都能品嘗到在地不同的絕佳美味，吃得飽足又盡興，暖味也暖心！

南投清水國小翻轉教育靠柳丁 扶輪社出資捐設備

南投縣中寮鄉盛產柳丁、柑橘等農產，當地清水國小結合地方產業，在台中南區扶輪社協助下推動「柳丁產業創新翻轉教育計畫」，除教...

南投縣跨年晚會 旺福樂團、李佳薇壓軸倒數迎新年

「2021愛在南投星光閃耀」南投縣跨年晚會，12月31日晚間7點將於南投縣立體育場舉行，今年跨年活動入場採實名制，並要求...

台中機踏車移置自治條例觸礁 被批疊床架屋

台中市政府提案「台中市移置保管妨礙道路交通慢車自治條例」今天在議會法規委員會被打回票，要求解決自行車等慢車的登錄、 確認...

台中海線重劃區10年等不到公車 市府協調路線延、繞駛

台中市梧棲區民族路三段位於台中港市鎮中心北側，許多社區人口增加，民眾反映當地公車路線都沒有，享受不到台中市免費公車的便利...

天冷加疫情鬧血荒 彰化小英之友會發起捐輸熱血

連日天氣變冷，加上新冠肺炎疫情影響，捐血民眾變少，目前中部血庫只有4到5天存量，各血型都拉起警報，彰化縣小英之友會長陳永...

南投鬧區藏百年龍泉湧泉 林明溱打造成洗衣觀光亮點

南投市龍井街隱藏一座百年龍泉天然湧泉，保留完整古井及洗衣場，水質清澈冬暖夏涼，成為當地阿嬤洗菜、洗衣的最佳場所；南投縣長...

防疫調整！台中柳川耶誕水舞秀 取消「震撼版」演出

2020「台中好YA誕」柳川水舞、綠川燈飾開展以來好評不斷，每天吸引上萬人次參觀，因新冠肺炎本土病例出現，台中市新聞局宣...

台中跨年晚會「暫定舉行」 市府：升級防疫、滾動檢討

中央流行疫情指揮中心昨天宣布國內新增一例新冠肺炎本土病例，因感染源明確尚不需停辦活動，但需遵照新規範。跨年晚會到底辦不辦...

台中潭子銜接Costco北屯店路窄 地方盼排水溝加蓋拓寬

台中市北屯區敦富路鄰近捷運北屯總站、Costco北屯店及總站夜市，建案林立，人口暴增，但潭子區居民通往北屯區及捷運站的重...

影／南投縣祭出9大防疫措施 跨年晚會照嗨

新冠肺炎相隔兩百多天又出現本土感染，南投縣政府今天上午舉辦「愛在南投星光閃耀」跨年晚會記者會，副縣長陳正昇說，南投縣已規...

南投草屯太清宮廣場跨年 抽iPhone12、現金紅包

迎接2021，南投縣草屯鎮將在太清宮廣場辦理「沸騰草屯迎新跨年晚會」、仁愛鄉則在清境農場舉辦「清境星空原民風跨年」，從3...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。