天冷加疫情鬧血荒 彰化小英之友會發起捐輸熱血

連日天氣變冷，加上新冠肺炎疫情影響，捐血民眾變少，目前中部血庫只有4到5天存量，各血型都拉起警報，彰化縣小英之友會長陳永昌發起，今天在彰化捐血站舉辦捐血活動，也由於贈品豐富，民眾反應熱烈，大排長龍，前民進黨秘書長、民進黨智庫新境界文教基金會副董事長洪耀福也到場感謝民眾熱血捐輸。

彰化縣小英之友會總會長陳永昌說，目前各地都在缺血，就連小英總統也關心，以往每年5月20日，小英之友會都會舉辦捐血活動，今年因逢疫情停辦，日前高雄缺B型血，小英總統就建議發起捐血活動，全國20個英友會，彰化率先今大在彰化捐血中心辦捐血，為鼓勵民眾踴躍捐血，只要捐250cc就能獲得價值800元的禮品，估計至少250人會前往捐血。

今天的捐血活動由從上午8點到下午5點舉辦，有的民眾一大早就等著捐血，捐血中心準備椅子讓他們就坐等候，陳永昌及他的夫人前彰化縣政府社會處長黃淑娟則忙著招呼民眾，不少政界、社團人士也來共襄盛舉，包括前立委、現任行政院中辦副執行長洪宗熠等人都到場。

出身彰化的前民進黨秘書長、民進黨智庫新境界文教基金會副董事長洪耀福，今天上午10時也到彰化捐血站，由陳永昌、黃淑娟陪同感謝民眾的踴躍捐血，並慰問捐血站人員的辛苦，同時籲請民眾捲袖捐輸熱血。

新頻道數位有線電視總經理廖咸隆肯定彰化縣小英之友會總會長陳永昌的熱心，強調會基於媒體立場全力支持，籲請民民眾踴躍捐血，以紓解血荒。