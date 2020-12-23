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南投鬧區藏百年龍泉湧泉 林明溱打造成洗衣觀光亮點

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱今天勘查南投市龍泉湧泉洗衣場，體驗早年水井邊洗衣。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天勘查南投市龍泉湧泉洗衣場，體驗早年水井邊洗衣。圖／南投縣政府提供

南投市龍井街隱藏一座百年龍泉天然湧泉，保留完整古井及洗衣場，水質清澈冬暖夏涼，成為當地阿嬤洗菜、洗衣的最佳場所；南投縣長林明溱今天會勘，也動手體驗以湧泉洗衣，更允諾斥資百萬元，讓湧泉古井洗衣場蛻變成南投市區觀光新亮點，打造慢遊新遊程。

林明溱今天和立委馬文君等人到南投市龍泉寺勘查湧泉洗衣場，不少阿公阿嬤看到林明溱相當開心，林明溱和馬文君也體驗早年在水井旁洗衣，阿嬤誇讚「湧泉百年不枯，水質冬暖夏涼」，是當地居民洗衣、洗菜的最佳場所，也讓南投市區仍保有早期的洗衣場。

南投縣觀光處長陳志賢說，針對湧泉古井洗衣場周邊景觀改善初步完成規劃，包括進出巷道路面改善、湧泉洗衣場抿石鋪面、棚架圍籬更新美化、水井欄杆及落水槽改善，將邀書畫大師李轂摩題字，並請名家彩繪洗衣場旁的大片龍泉寺圍牆，營造湧泉古井洗衣場奐然的亮麗新貌，所需經費103萬元。

林明溱說，龍泉里位在南投鬧區，擁有天然湧泉相當難得，但周遭設施老舊缺乏整體規劃，居民心疼這麼好的百年湧泉長期蒙塵甚至日益衰落。他也注意到湧泉水質源頭潔淨，但水量與洗衣洗菜數量並未妥善管控，住家生活廢水與泉水溝渠沒有徹底隔絕，都會影響湧泉水質。

他說，縣府要先改善洗衣場環境，確保水質清澈，也透過命名等活動打響知名度，結合周邊玉井美食街、龍泉寺等特色小吃景點，打造成觀光亮點，讓遊客自在漫遊市區，尋幽訪勝體驗慢遊生活。

南投縣長林明溱今天勘查南投市龍泉湧泉洗衣場，體驗早年水井邊洗衣。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天勘查南投市龍泉湧泉洗衣場，體驗早年水井邊洗衣。圖／南投縣政府提供

水質 林明溱 阿嬤

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