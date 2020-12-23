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防疫調整！台中柳川耶誕水舞秀 取消「震撼版」演出
2020「台中好YA誕」柳川水舞、綠川燈飾開展以來好評不斷，每天吸引上萬人次參觀，因新冠肺炎本土病例出現，台中市新聞局宣布，即日起柳川、綠川、舊台中火車站前廣場三展區，參觀民眾需全程戴口罩，柳川耶誕水舞燈光秀將調整每天18時至21時，每小時一場，並取消周五、六、日首場「震撼版」，防疫加嚴為民眾健康安全把關。
台中好YA誕展期從12月11日至12月27日，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，創造浪漫震撼的視覺饗宴；舊台中火車站前廣場的耶誕樹「禮讚之樹」以9999朵彩結手工組成，還有多元吸睛的異國風情市集；綠川有夢幻的「神秘白馴鹿」燈飾，開展以來，每天吸引萬人慕名而來。
新聞局表示，三大展區即使展場是戶外空間，但為全面落實防疫，即日起參觀民眾需全程戴口罩，現場會加強廣播提醒、工作人員宣導頻率也會增加，另外，即日起現場市集攤位不再提供試吃，場內除補充水分外，全面禁止飲食，市府相關單位將加強巡檢，未戴口罩經勸導不聽者，可依違反傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。
最受好評的柳川耶誕水舞秀，也因要降低群聚感染風險，原本每天下午5時30分至晚上9時30分，每半小時一場水舞，即日起調整每日晚上6時至9時時整，每小時一場，並取消周五、六、日首場震撼版。
新聞局提醒市民，「戴口罩、勤洗手」，為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機並全程開機，相關活動資訊可至「漾台中」粉絲專頁：http://bit.ly/2QYgkmU查詢。
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