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台中潭子銜接Costco北屯店路窄 地方盼排水溝加蓋拓寬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員賴朝國今日邀集相關單位到場會勘，改善潭子區居民通往北屯區及捷運站的重要道路之一潭子區環中東路一段158巷道路狹窄問題。圖／賴朝國提供
台中市議員賴朝國今日邀集相關單位到場會勘，改善潭子區居民通往北屯區及捷運站的重要道路之一潭子區環中東路一段158巷道路狹窄問題。圖／賴朝國提供

台中市北屯區敦富路鄰近捷運北屯總站、Costco北屯店及總站夜市，建案林立，人口暴增，但潭子區居民通往北屯區及捷運站的重要道路之一潭子區環中東路一段158巷，路寬僅3至4公尺，道路狹窄，導致車禍頻傳。台中市議員賴朝國今日邀集相關單位到場會勘，建議將既有農田灌溉排水溝加蓋拓寬，並通盤檢討都市計畫道路，以利後續拓寬作業。

立委楊瓊瓔服務處秘書張瑋倫指出，環中東路一段158巷因路幅僅3至4公尺，道路狹窄彎曲嚴重，時常引發行車糾紛跟車禍，有立即改善的必要。

賴朝國表示，該路段在交通尖峰時段因道路狹隘會車不易，經常回堵到環中東路，改善範圍總長度約300公尺，工程經費約3500萬元，市府建設局將加蓋拓寬道路，改善道路寬度不足的問題。

台中市府建設局長陳大田表示，該路段將分兩階段拓寬，短期計畫請台中市建設局，農田水利署釐清用地範圍及取得同意後，利用潭子新興路一段11號對面水利溝加蓋，拓寬道路3至4公尺。長期計畫請台中市政府都市發展局加速辦理都市計畫通盤檢討劃設都市計畫道路，以利後續籌措預算，辦理拓寬作業。

台中市議員賴朝國今日邀集相關單位到場會勘，改善潭子區居民通往北屯區及捷運站的重要道路之一潭子區環中東路一段158巷道路狹窄問題。圖／賴朝國提供
台中市議員賴朝國今日邀集相關單位到場會勘，改善潭子區居民通往北屯區及捷運站的重要道路之一潭子區環中東路一段158巷道路狹窄問題。圖／賴朝國提供

台中市 中東 都市計畫

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