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影／南投縣祭出9大防疫措施 跨年晚會照嗨

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣副縣長陳正昇表示跨年晚會照常舉辦，縣府會執行九大防疫措施，確保民眾跨年安全。記者江良誠／攝影
南投縣副縣長陳正昇表示跨年晚會照常舉辦，縣府會執行九大防疫措施，確保民眾跨年安全。記者江良誠／攝影

新冠肺炎相隔兩百多天又出現本土感染，南投縣政府今天上午舉辦「愛在南投星光閃耀」跨年晚會記者會，副縣長陳正昇說，南投縣已規畫實聯制、場內禁止飲食、加強消毒等9大防疫措施，請參與鄉親配合防疫，今年「南投縣跨年晚會照嗨」，歡喜迎接2021年到來。

「2021愛在南投星光閃耀」跨年晚會31日晚間7點在縣立體育場舉辦。陳正昇說，南投縣今年舉辦過日月潭泳渡、南投縣世界茶業博覽會等大型活動，對會場防疫和實名制登記相當有經驗。入冬後，全球新冠肺炎疫情加劇，最近國內也出現本土案例，昨晚縣政府與中央流行疫情指揮中心視訊會議，確定防疫原則，縣府比照之前泳渡大型活動防疫經驗，規畫跨年晚會防疫措施。

9大防疫措施包括:1，佩戴口罩入場。2，場內禁止飲食。3，備妥足量防疫用品。4，加強公共空間及廁所消毒頻率及人力。5，入場實聯制（管制於南側門出入口， 摸彩券背面填寫資料）。6，量測體溫（設自動感測防菌門）。7，研提防疫應變計畫由衞生局協助指導。8，加強宣導戴口罩及保持社交距離，組織志工隊勤前教育訓練。9.加強宣導居家隔離自主健康管理者及有發燒健康異常者不得參加活動。

南投縣文化局依據防疫會議結論，積極調整相關措施，希望歲末年終帶給民眾歡樂而安全的跨年晚會。另外，南投縣執行「秋冬防疫專案」，考量國內外疫情緊繃，且疫苗預估無法在明年第1季完成施打，決議8大類場所須佩戴口罩防疫輔導期限延長至明年2月28日，將不定期稽查。

跨年晚會 新冠肺炎 疫情

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